ЗМІ: На Парковій алеї в Києві зсунувся грунт

Експерти стверджують, що обвал стався через будівництва і дощі / Фото: censor.net.ua

У Києві на одній з ділянок Парковій алеї почався зсув грунту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерело в ДСНС.

На думку фахівців, це – результат інтенсивного будівництва споруд на цих проблемних ділянках і перенасичення опадами схилів. ДСНС почав обстеження аварійної ділянки.

Проблема київських зсувів існує не одне століття. Ще у XVIII столітті магістрат довгий час роздумував, як влаштувати дренування схилів київських гір так, щоб не втратити святиню православ'я Печерську Лавру.

Грунти пагорбів специфічні – мергелі, глини з прошарками піску. Крім того, київські пагорби пронизані підземними струмками. Перший водопровід забирав воду джерел Замкової гори і доставляв її дерев'яними трубами до фонтану Самсон.

Рівновага грунтів стало порушуватися у зв'язку з цивільним і військовим будівництвом у ХІХ-ХХ століттях. Пізніше з метою збереження схилів довелося висаджувати тут дерева. Проте в результаті забудови заповідної ділянки Києва рослинність вже не в змозі стримати обвал.

Ситуація посилюється тим, що опади, які випадають у Києві в останні роки, стають більш рясні. Значна частина їх, минаючи системи відводу, перенасичує грунти численних парків і скверів Дніпровських схилів.

Так, навесні в районі Лисої гори кілька тисяч тонн грунту сповзло до залізниці, лише дивом не перекривши рух поїздів. З травня спостерігаються зсуви на горі Кудрявець. Маси грунту підім'яли будови місцевого гаражного кооперативу. За останні 10 років цей кооператив втратив таким чином 12 гаражів. А в стінах будинку №43 по вулиці Кудрявській з'явилися тріщини.

Об'єкти будівництва, які в останнє десятиліття зводять на київських схилах, створюють велике навантаження на грунти. При цьому не забезпечується правильне відведення вод підземних джерел. У результаті разом із зсувами починають повзти і капітальні споруди на плато.

Сьогодні найбільш небезпечною ділянкою можна вважати схили київських гір, що виходять на Паркову алею. Таким чином, знаменитий ансамбль Маріїнського палацу і комплекс будівель, де розміщено міністерство охорони здоров'я, можуть розділити долю гаражів на вулиці Кудрявській.

Фахівці рекомендують для захисту будинків провести комплексне зміцнення київських гір. Більше того, потрібна наукова реконструкція схилів.

При виділенні коштів на цю реконструкцію експерти радять не випускати з уваги і транспортну проблему Києва. Одним з варіантів її вирішення в районі Дніпровських гір могла б стати паралельна із зупинкою зсувів реконструкція Парковій алеї. Доведена до ладу і розширена дорога послабила б навантаження на міські магістралі, що йдуть уздовж Дніпра.