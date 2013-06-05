Попов просить у Азарова грошей на боротьбу із зсувами

За словами Попова, на боротьбу із зсувами необхідні величезні ресурси

Київ має намір наполягати на допомозі держбюджету у вирішенні ситуації із зсувами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося сьогодні на засіданні Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Київської міської державної адміністрації.

«Це має бути серйозна програма, яку ми повинні презентувати Кабінету міністрів. Бо без підтримки уряду відреагувати на все, що в нас є сьогодні, буде складно», – наголосив Попов.

За його словами, на реалізацію всіх заходів із недопущення зсувів або мінімізації їх наслідків необхідний величезний ресурс.

«Ми попередньо над цим працювали і направляли відповідні пропозиції уряду. Вони до цього часу не підтримані. Тому я пропоную, щоб ми повернулись до цього, давайте піднімемо нашу переписку і спілкування з Кабінетом міністрів, з тим, щоб вони розглянули на окремому засіданні це питання. Нам точно треба своє занепокоєння цією проблемою висловити більш рішуче і більш наполегливо», – звернувся Попов до керівників відповідних департаментів КМДА.