У київській клініці відкрили перший ізолятор для ВІЛ-позитивних

Ізоляційний бокс змонтовано у новому корпусі клініки Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Громашевського / Фото: wikipedia.org

В Інституті епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського змонтовано і презентовано перший ізоляційний бокс, призначений для лікування хворих на інфекційні захворювання, і, в першу чергу, ВІЛ-позитивних пацієнтів.

Новий ізоляційний бокс став першим високотехнологічним обладнанням, яке з’явилося у новому корпусі клініки Інституту на вул. Амосова, 5, де зараз проходять будівельні роботи у рамках масштабної реконструкції. Замовником робіт є державне підприємство «Укрмедпроектбуд».

Капітальний ремонт Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського є актуальним завданням для усієї системи охорони здоров’я України. Адже ВІЛ-СНІД, поліомієліт і гепатити є небезпечними інфекційними захворюваннями, лікування яких вимагає застосування спеціальних технологій, необхідних також для уникнення випадкового зараження медичного персоналу та інших пацієнтів. Саме такою є ізоляторна технологія з боксами негативного тиску.

Ізоляційний бокс складається із 3 основних приміщень. Спершу пацієнт потрапляє до санітарного пропускника, до якого існує доступ ззовні. Друге приміщення – це палати підвищеного санітарного статусу, призначених для стаціонарного лікування. Третій блок – передбоксник позитивного тиску, через який медичний персонал контактує із хворим.

При цьому ізоляційний бокс обладнаний обсерваційним вікном, через яке ведеться безконтактне спостереження за станом пацієнта. У передбокснику є передаточне вікно, через яке хворий забезпечується усіма необхідними медикаментами та продуктами харчування.

Функції підтримання постійного позитивного тиску повітря у передбокснику та відтік повітря із ізолятора виконує додатковий бар’єр.

В цілому, приміщення ізоляційного боксу відповідає вимогам другого рівня біологічної безпеки BSL-2.

Бюджет проекту з реконструкції складає 53 млн грн. Станом на 25 квітня 2013 р. профінансовано виконання робіт на суму 19 705 991,76 грн, у тому числі розробка проектної документації – 1 961 565,36 грн, та будівельно-монтажні роботи – 17 744 426,40 грн.

Довідка. Новий корпус клініки Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського на вул. Амосова, 5.

Ізоляційний бокс розмістився у корпусі клініки Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського НАМН України по вул. Амосова, 5. Реконструкція цього корпусу має закінчитися в кінці червня 2013 р.

Після відкриття нового корпусу ВІЛ-позитивні пацієнти з корпусу Інституту, який знаходиться на території Києво-Печерської Лаври, будуть переведені до будівлі нового корпусу по вул. Амосова, 5.

ВІЛ-позитивні пацієнти дуже чутливі до різного роду інфекцій, тому одним із головних завдань проектувальників нового корпусу клініки стало максимальне обмеження контакту ВІЛ-інфікованих з іншими інфекційними хворими. Для цього особливу увагу було приділено зонуванню площ і розмежуванню потоків пацієнтів і медичних атрибутів.

Загалом площа корпусу по вул. Амосова, 5 після реконструкції становитиме 4484,9 тис. квадратних метрів. У лікувальному закладі передбачено 80 ліжко-місць, з них 44 – це відділення для ВІЛ-позитивних людей.

Наразі реконструкція знаходиться на фінальній стадії. Вже виконані роботи зі спорудження четвертого поверху, облаштування віконних блоків, надбудови технічного поверху. Крім того, завершені роботи із облаштування внутрішньої мережі тепло- та електропостачання, і, зокрема, зовнішніх мереж теплопостачання. На 65% виконані роботи із внутрішнього оздоблення 1-4 поверхів.

Проект реконструкції корпусу розробила інжинірингова компанія «Укрпрофмед». Лікувальна установа має зайняти чотири поверхи, на цокольному поверсі розмістять Центральне стерилізаційне відділення, дезінфекційну камеру, індивідуальний тепловий пункт і пральню, яких раніше в клініці не було. На технічному поверсі у верхній частині будівлі встановлять вентиляційне обладнання та системи лікувальних газів. На кожному з поверхів клініки обладнають спеціальні палати інтенсивної терапії та спеціалізовані боксовані палати належного рівня стерильності. Крім цього, у клініці буде встановлено необхідне медичне обладнання.

Задля кваліфікованої роботи на новому обладнанні будуть проведені спеціальні навчальні семінари за участю міжнародних експертів і представництв компаній-постачальників сучасної медичної техніки. Вже досягнуто попередньої домовленості про співпрацю з німецькими фахівцями у галузі лікування, психологічної та соціальної адаптації ВІЛ-інфікованих людей.

Окремо слід відзначити особливо вдале місцерозташування нової клініки – у зеленій зоні центру міста.