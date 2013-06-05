У Київській області подорожчала земля під котеджі

Найдешевша земля – у Фастівському районі / Фото: ualist.com

Середня вартість землі під котеджну забудову в Київській області за період з 6 травня по 5 червня 2013 року виросла на 0,19% – до 3170 дол. за сотку, повідомила консалтингова компанія SV Development.

За даними компанії, найдешевшим залишався Фастівський район із середнім показником 1027 дол. за сотку, а найдорожчим – Києво-Святошинський район, де середня ціна продажу становила 4851 дол. за сотку.

У Харківській області земля під котеджну забудову також подорожчала – на 0,11%, до 1763 дол. за сотку. При цьому найдешевшим в області залишався Чугуївський район, із середнім показником 1084 дол. за сотку, а найдорожчим – Харківський район, де середня ціна продажу становила 1809 дол. за сотку.

А от середні ціни на землю під котеджі у Львівській і Одеській областях знизилися – на 0,05%, до 2018 дол. за сотку і 0,06%, до 4715 дол. за сотку, відповідно. При цьому у Львівській області найдешевшим залишався Кам’янка-Бузький район із середнім показником 978 дол. за сотку, а найдорожчим – Пустомитівський район, де середня ціна продажу становила 2317 дол. за сотку. В Одеській області найдешевшим залишався Беляєвський район із середнім показником 2354 дол. за сотку, а найдорожчим – Іллічевськ, де середня ціна продажу становила 5728 дол. за сотку.

Стабілізувалася середня вартість землі під котеджну забудову, за інформацією SV Development, в Дніпропетровській області і Донецьку. За період з 6 травня по 5 червня середня ціна земельних ділянок під Дніпропетровськом залишилася на рівні 2153 дол. за сотку. Найдешевшим в області залишався Криничанський район із середнім показником 897 дол. за сотку, а найдорожчим – Синельниківський район, де середня ціна продажу становила 2417 дол. за сотку.

У Донецьку за місяць вартість земельних ділянок під котеджі стабілізувалася на рівні 4273 дол. за сотку. Як повідомила SV Development, найдешевшим залишався Петровський район із середнім показником 1592 дол. за сотку, найдорожчим, – Ворошиловський район, де середня ціна продажу становила 9524 дол. за сотку.