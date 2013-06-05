У київському метро через ремонт ескалатора виникають тисняви

На ремонт закрили ескалатор між станціями «Золоті ворота» та «Театральна» / Фото: «Сегодня»

З 4 червня здійснити пересадку зі станції метро «Золоті ворота» на станцію «Театральна» київського метро стало набагато складніше.

На переході закрили на ремонт один з чотирьох ескалаторів. Працюють два підйомники, якими можна спуститися на станцію «Золоті ворота», і один, щоб піднятися на станцію «Театральна», повідомляє «Сегодня».

У ранкові та вечірні години пік – величезні затори з пасажирів. «Увечері простояла в «пробці» із сотень пасажирів хвилин 20. Вражень маса – потоптані ноги і удари ліктями об пліч від пасажирів, що стояли поруч», – розповіла киянка.

У метрополітені пояснюють, що обійтися без ремонту ескалатора не можливо, він буде закінчений 2 серпня. Пасажирів просять поки по можливості користуватися іншими транспортними вузлами підземки.