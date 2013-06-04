Опозиція через київські вибори загрожує Раді акціями протесту

Одарченко вважає, що у Ради є всі підстави призначити позачергові вибори в Києві

У разі непризначення Верховною Радою одночасних виборів мера та Київської міської ради, столичний осередок партії «Батьківщина» має наміри організовувати акції протесту біля парламенту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини», про це йдеться у заяві Київської міської організації партії.

«Ми підтримуємо пропозицію лідера депутатської фракції Арсенія Яценюка щодо необхідності призначення столичних виборів – виборів міського голови та виборів до Київради одночасно. Ми вважаємо, що гарантувати розбудову столиці та захист прав киян зможуть тільки обраний мер та оновлений обраний склад депутатів від опозиції, що працюватимуть як одна команда», – йдеться у заяві Київської «Батьківщини».

При цьому у партії заявляють, що проведення у Києві виборів міського голови без виборів депутатів Київради розцінюватимуть як чергову провладну політичну махінацію і не підтримуватимуть жодного кандидата, завідомо вважаючи його свідомо націленим на співпрацю з владою.

«Мерські вибори без перевиборів Київради – сценарій від влади на програш опозиції. Обраний мер, навіть єдина узгоджена кандидатура від опозиції, без переобраних депутатів міської ради не зможе повноцінно виконувати свої передвиборчі зобов’язання. «Залишки» депутатів у Київраді – більшість екс-мера Черновецького, не стануть опорою для новообраного мера. Це буде або дискредитація новообраного мера і опозиції, або ж тісна співпраця з владою. «Батьківщина», яка має найвищий рівень довіри серед киян, проти цього», – йдеться у заяві.

Керівник Київської «Батьківщини», народний депутат Юрій Одарченко заявив, що тільки Верховна Рада має повноваження змінити ситуацію та призначити вибори у Києві, а тому боротьба має бути зосереджена саме навколо будівлі на вулиці Грушевсього. Він наголошує на наявності всіх підстав для призначення позачергових виборів Київської міської ради – «як з підстав закінчення повноважень депутатів Київради, так і з підстав систематичного та грубого порушення Київською міською радою Конституції та Законів України, що було зафіксовано, крім всього іншого, у постанові Верховної Ради України № 1884-VI від 11.02.2010 та у висновках Тимчасової слідчої комісії, яка завершила свою роботу в серпні 2012 року».

Як йдеться у заяві, в разі блокування питання про розгляд постанов щодо місцевих виборів у Києві, опозиція має вжити всі засоби для проведення голосування у сесійному залі, включно з блокуванням парламенту та масовими акціями протесту.

«Кризовий стан столичного самоврядування має бути ліквідовано, чотирьохмільйонна громада міста має конституційне право обрати своїх представників до органів влади. В разі непризначення Верховною Радою одночасних виборів ми організовуватимемо акції протесту біля парламенту», – заявляють у столичному осередку «Батьківщини».