Дві водопровідні станції Києва реконструюють

На станціях впровадять технології знезараження питної води

У столиці відбудеться реконструкція Деснянської та Дніпровської водопровідних станцій.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, відповідне розпорядження підписав голова КМДА Олександр Попов.

Згідно з документом, замовником виконання робіт визначено ПАТ «АК «Київводоканал».

Реконструкцію на об’єктах проведуть із впровадженням технології знезараження питної води, поінформували в КМДА.

Фінансування робіт буде здійснюватись відповідно до показників Програми економічного та соціального розвитку м. Києва на 2013 рік.

«Все майно після завершення реконструкції передається до комунальної власності територіальної громади Києва з подальшою передачею у володіння та користування відповідним експлуатуючим організаціям», – зазначили в КМДА.