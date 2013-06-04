Італійці їдуть до Києва перевіряти каштани на Хрещатику

Італійська фірма готова продати Києву 200 каштанів Бріоті по 1 євро за дерево

Цього тижня очікується приїзд до Києва представників італійської фірми Vivai Sandro Bruschiу, в якої закуповувалися каштани, висаджені на Хрещатику.

Як передає кореспондент УНІАН, про це стало відомо сьогодні під час засідання тимчасової контрольної комісії Київради з питання перевірки факту висадження на вул. Хрещатик каштанів кінських звичайних замість каштанів кінських м’ясочервоних Бріоті у квітні 2013 року.

У даний час ведуться переговори з італійцями щодо точної дати приїзду, але очікується, що вони відвідають Київ цього тижня.

Зазначалось також, що італійці мають намір уточнити і роль Максима Пєтухова в процесі закупівлі каштанів для Києва. Як пояснив гендиректор комунальної корпорації «Київзеленбуд» Михайло Царенко, Пєтухов є радником «Київзеленбуду» на громадських засадах і наразі продовжує працювати.

«Ми («Київзеленбуд» – УНІАН) переговори з італійцями не вели по закупівлі каштанів. Мені відомо, що Пєтухов був спостерігачем, і є підтвердження цьому», – сказав Царенко.

На запитання членів комісії, як пояснити повідомлення ЗМІ, що Пєтухов давав вказівки, які каштани можна брати для Києва, і що він знав, які каштани привезуть у столицю, Царенко відповів: «Це питання треба поставити італійській стороні. Вони будуть найближчим часом давати тут прес-конференцію по ситуації. Але наскільки по паперах відомо, італійці по-іншому це формулювали. Є їхнє підтвердження з печаткою. Це, не розібравшись, преса пише, і тому виникають чутки...».

Комісія вирішила запросити Пєтухова на своє наступне засідання, що відбудеться наступного тижня.

Присутній на засіданні директор товариства «Професійний садівник» – переможця тендеру із заміни зелених насаджень на столичному Хрещатику Петро Кравець зачитав офіційну відповідь італійської фірми, яка була отримана товариством на висунуті претензії щодо каштанів. У документі італійці зазначили, що у разі встановлення їхньої провини в тому, що на Хрещатику висадили не червоні каштани Бріоті, а звичайні кінські каштани, вони готові передати столиці України 200 дерев м'ясочервоних Бріоті за «символічною ціною» – 1 євро за кожне дерево. Кравець пояснив, що, згідно з законодавством Італії, передавати дерева безкоштовно розсадник не може, а має встановити хоча б мінімальну ціну.

Як зазначалось на засіданні комісії, якщо виявиться провина не італійців, то замінити каштани повинно товариство «Професійний садівник», згідно з підписаним договором.

На переконання більшості членів комісії, київська громада має вирішувати, що робити з каштанами, які вже висаджені на Хрещатику після того, як місту передадуть червоні Бріоті.

Відповідаючи на запитання членів комісії, чи можна було на етапі висадження розпізнати сорт каштанів, директор Ботанічного саду імені Фоміна Олександр Синчило сказав, що це можливо було зробити лише після проведення спеціальних аналізів, але не за зовнішніми ознаками.

«За умови наявності певної кваліфікації спеціаліста це можна зробити, використовуючи відповідні методи досліджень у будь-якому стані. Інше питання – скільки це часу займе і скільки це буде коштувати? По великому рахунку, в безлистяному стані ці форми між собою надзвичайно подібні, це дійсно так. Були сертифікати розсадника, тому не проводилось ніяких досліджень. Є мікроознаки, які можна було б виявити на етапі привезення посадкового матеріалу. Якби були сумніви, провели б експертизу», – зауважив він.

Як повідомляв УНІАН, влада столиці минулого року вирішила замінити зелені насадження на Хрещатику. Був проведений відповідний тендер і компанія-переможець, згідно з підписаним договором, навесні ц.р. висадила на Хрещатику 200 каштанів, що мали бути сорту «м'ясочервоного Бріоті».

Однак у травні екологи заявили, що на Хрещатику замість заявлених каштанів Бріоті, стійких до мінуючої молі, висадили звичайні кінські каштани білого кольору.

21 травня радник голови КМДА Олександр Мазурчак повідомив, що відповідно до результатів експертизи науково-дослідної лабораторії Ботанічного саду імені Фоміна, із 289 висаджених каштанів лише два виявились сорту «Бріоті».

Він додав, що каштани Бріоті коштують на третину дорожче, ніж звичайні білі каштани: один саджанець Бріоті – 430 євро, один саджанець білого каштану – 300 євро.

Прокуратура Києва встановила факти розтрати та привласнення бюджетних коштів на суму майже 1 млн грн. За інформацією відомства, наприкінці 2012 року КП з утримання зелених насаджень Шевченківського району уклало з ТОВ «Професійний садівник» договір на постачання саджанців каштанів Бріоті. За документами, з 289 саджанців, які планувалося висадити на головній вулиці столиці, 200 дерев були закуплені за державні кошти на загальну суму майже 1 млн грн. Не перевіривши відповідність закуплених дерев сорту, зазначеному у договорах, посадовці КП перерахували на розрахункові рахунки приватного підприємства зазначену суму.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

27 травня голова КМДА Олександр Попов доручив звільнити директора комунального управління з утримання зелених насаджень Шевченківського району Олександра Цимбалюка, який відповідав за придбання нових каштанів.

Депутати Київради створили тимчасову комісію з розслідування ситуації з каштанами.