У Києві та області оголошено штормове попередження
16:02, 04 червня 2013Київ
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Очікуються грози і шквали
Штормове попередження оголошено на другу половину 4 червня і на 5 червня
Укргідрометцентр у зв'язку з погіршенням погодних умов оголосив штормове попередження по Києву та Київській області.
Про це повідомляє прес-служба Українського гідрометеорологічного центру.
Так, у другій половині дня 4 червня і протягом доби 5 червня очікуються місцями грози, 4 червня – місцями шквали 15-20 м/с.
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