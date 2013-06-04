У Києві та області оголошено штормове попередження

Штормове попередження оголошено на другу половину 4 червня і на 5 червня

Укргідрометцентр у зв'язку з погіршенням погодних умов оголосив штормове попередження по Києву та Київській області.

Про це повідомляє прес-служба Українського гідрометеорологічного центру.

Так, у другій половині дня 4 червня і протягом доби 5 червня очікуються місцями грози, 4 червня – місцями шквали 15-20 м/с.