На вихідних у Києві пройде міжнародний рок-фестиваль

Відвідати фестиваль можна буде безкоштовно

8-9 червня на Трухановому острові в Києві відбудеться міжнародний фестиваль «Rock’n Sich».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, цьогорічний фестиваль «Rock’n Sich» відбуватиметься за новою концепцією, а саме як українсько-шведський рок- та екстрим-фестиваль.

У концертній програмі дводенного рок-марафону – виступи гуртів «Pain», «Vоплі Vідоплясова», «Clawfinger», «Бумбокс», «Тартак», «Helltrain», ТНМК, «Скай», «Крихітка», «Кому вниз», «Mathias Lodmalm of Cementary» та багатьох інших музичних команд та DJ-сетів.

Окрім виступів відомих українських та шведських рок-команд, у рамках фестивалю відбудеться міжнародний лицарський турнір, байк-парад та змагання з авто-тюнінгу.

Відвідати захід можна безкоштовно.

Для проведення заходу на належному рівні міська влада забезпечуватиме охорону громадського порядку та здійснюватиме медичний супровід.

Фестиваль відбуватиметься під особистим патронатом голови Київської міської державної адміністрації Олександра Попова.

Проект було презентовано в рамках двостороннього форуму Києва та Стокгольма у 2012 році. Ідею також підтримали шведські тур-оператори та асоціація футбольних уболівальників Королівства.