У чотирьох районах Києва відключать гарячу воду (адреси)

Без гарячої води залишаться мешканці Шевченківського, Солом'янського, Подільського та Оболонського районів / Фото: gazeta.a42.ru

Через проведення гідравлічних випробувань тепломереж протягом двох тижнів гаряче водопостачання буде відсутнє у Шевченківському та Солом'янському районах (з 5 по 20 червня), Подільському та Оболонському районах (з 12 по 27 червня) Києва, повідомляє «Сегодня».

У Шевченківському районі гарячу воду відключать на вулицях Жилянській, Борщагівській (частково), Політехнічній (частково), Зоологічній, Дегтярівській, Теліги, Дорогожицькій, Пугачова, Багговутівській, Мурашко, Майбороди, Лермонтовській, Герцена, Мельникова, Студентській, Пимоненка, Артема, Полтавській, Дмитрівській, Павлівській, Златоустівській, Пестеля, Петлюри, проспекті Перемоги (частково), у провулку Бехтерєвському.

У Солом'янському районі без гарячої води залишаться мешканці вулиць Толстого, Вокзальної, Ползунова, Лукашевича, Стадіонної, Тополевої, Фучика, Уманської, Антонова, Клименка, Златопільської, Головка, Солом'янської, Амосова, Клінічної, Заломова, Городньої, Докучаєвської, проспектів Перемоги, Червонозоряного (частково), Повітрофлотського, бульвару Чоколовского (частково), площі Привокзальної.

У Подільському та Оболонському районах гаряче водопостачання буде відсутнє в будинках на вулицях Електриків, Набережно-Луговій, Набережно-Хрещатицькій, Боричевому Току, Боричевому узвозі, Кожум'яцькій, Фрунзе, Костянтинівській, Оленівській, Вовчка, Новокостянтинівській, Петропавлівській, Садовського, Скляренка, проспекті Московському, площі Фрунзе, провулках Валківському, Ярославському, Балтійському, Гаванському.