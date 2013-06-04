У Києві за тиждень знесли майже 250 кіосків

На вулиці Бориспільській демонтували 2 торгових ряди

У Києві за період з 27 травня до 1 червня демонтували 246 малих архітектурних форм.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, силами комунального підприємства «Київблагоустрій» та районних в Києві держадміністрацій демонтовано 205 тимчасових споруд, а також силами власників у результаті вжитих заходів демонтовано 41 тимчасову споруду.

Так, у Дарницькому районі на вул. Бориспільській, 2 демонтовано 2 торгівельних ряди, що складалися з 15 ролетів. Ці споруди загороджували значну частину тротуару, створюючи небезпеку для громадян, які змушені були пересуватися проїжджою частиною вулиці.

Також у Дарницькому районі демонтовано незаконно встановлені на тротуарах тимчасові споруди на вул. Бориспільській, 3 (2 об’єкти), 17, вул. Вірменській, 6, вул. Вересневій, 4 (4 об’єкти), вул. Привокзальній, 3, вул. Ревуцького, 14. Демонтовано також великий павільйон на вул. Світлій, 3, що був встановлений у парковій зоні.

Крім того, з тротуарів у Деснянському районі було демонтовано тимчасові споруди на вул. Братиславській, 14-Б, вул. Жукова, 53 (у тимчасовій споруді здійснювали продаж алкогольних виробів), Лісовому проспекту, 25 (2 об’єкти), проспекту Маяковського, 75/2 (2 об’єкти), вул. Сабурова, 13.

У Подільському районі демонтовано 2 тимчасові споруди на вул. Н.Ужвій, 4 та 8.

У Солом’янському районі на вул. Волгоградській, 6 демонтовано кіоск, який було розміщено під вікнами житлового будинку. У цій тимчасовій споруді цілодобово здійснювали продаж алкогольних напоїв, на що надходило багато скарг мешканців.

У Шевченківському районі на вул. Вокзальній, 1 демонтовано торгівельний ряд, що складався з 8 ролетів та займав весь тротуар.