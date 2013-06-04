Суд заарештував депутата міськради, який вбив молотком жінку

У якості запобіжного заходу підозрюваного вирішено тримати під вартою / Фото: opgks.info

Депутату Ніжинської міської ради, який підозрюється у вбивстві мешканки Києва, обрано міру запобіжного заходу тримання під вартою.

Як повідомляє ВЗГ ГУМВС України в місті Києві, призначено ряд експертиз, триває досудове розслідування.

Нагадаємо, 18 травня до чергової частини Оболонського райуправління міліції в місті Києві спецлінією «102» надійшло повідомлення про те, що в одній з квартир на вулиці Героїв Сталінграду знайдено труп невідомої жінки з ознаками насильницької смерті.

Виїхавши на місце події, слідчо-оперативна група встановила, що смерть жінки настала в результаті перелому кісток черепа від удару тупим важким предметом. Згодом правоохоронці вилучили знаряддя вбивства – молоток. Загиблою виявилася 50-річна уродженка Вишгорода, розлучена, мати двох дітей.

Слідством встановлено, що квартиру, в якій її знайшли, вона знімала для того, щоб надавати послуги сексуального характеру. У квартирі знайшли два мобільні телефони, за допомогою яких вона підтримувала зв'язок зі своїми клієнтами.

Після аналізу дзвінків з мобільних телефонів слідству вдалося встановити останній номер, за яким загибла телефонувала. Після перевірки виявилося, що цей номер належить депутату Ніжинської міськради. Підозрюваного затримали в Ніжині, в скоєнні злочину він зізнався.

В ході санкціонованого обшуку за місцем проживання підозрюваного було вилучено кілька сорочок, одна з яких – зі слідами бурого кольору, та мобільний телефон, за допомогою якого він зв’язувався з потерпілою.

Як встановило слідство, зловмисник був добре знайомий з потерпілою. Чоловік розповів, що протягом останнього року регулярно користувався її послугами.

Під час останньої зустрічі між чоловіком і жінкою зав'язалася бійка, в результаті якої він завдав їй тілесні ушкодження молотком. Як згодом встановили експерти, саме вони і стали причиною смерті.

Також правоохоронці встановили, що одразу після скоєння злочину, щоб приховати сліди вчиненого, вбивця забрав із собою мобільний телефон, за яким зв'язувався із загиблою, але на виході з під'їзду викинув його. Згодом телефон знайшла сусідка і передала слідству.

В ході слідства було встановлено свідків, які підтверджують перебування підозрюваного на момент вбивства в квартирі, де сталася трагедія. Наразі слідчим відділом Оболонського РУ ГУМВС України в місті Києві їм пред’явлено особу для впізнання по фотознімках.