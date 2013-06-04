Сьогодні Рада може об'єднати посади мера Києва і голови КМДА

Раді пропонується внести зміни до закону про столицю

Сьогодні у порядку денному засідання Верховної Ради України стоїть проект закону про внесення змін до Закону «Про столицю України – місто-герой Київ» (щодо об’єднання посад голови Київської міської державної адміністрації та Київської міської ради).

Як передає кореспондент УНІАН, крім відповідного законопроекту лідера «УДАРу» Віталія Кличка планується розгляд також трьох альтернативних законопроектів – Андрія Павловського, В’ячеслава Кириленка та Олександра Чорноволенка.

Також сьогодні ВР планує розглянути законопроект про скасування необгрунтованих пільг і привілеїв для осіб, уповноважених на виконання функцій держави.

Депутати розглянуть і законопроект про внесення змін до Закону «Про гуманітарну допомогу» щодо діяльності Комісії з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті міністрів України.