У КМДА хочуть заборонити продаж продуктів та напоїв у кіосках

У київських МАФ можуть заборонити продавати продукти та напої / Фото: Сегодня

У Київраді мають намір заборонити продавати у кіосках продовольчі товари. Згідно з новими правилами, торгувати продуктами харчування та напоями в невеликих точках можна буде тільки в певних зонах.

Вчора на сайті Київської міської держадміністрації (КМДА) був опублікований проект нових правил торгівлі в малих архітектурних формах (МАФ), повідомляє Комерсант-Україна.

Його автор, депутат Київради Віталій Гайдук (позафракційний) пропонує дозволити продавати в таких точках лише сувеніри, канцелярські прилади, квіти, пресу, лотерейні квитки, марки, книги, батарейки, іграшки та картки поповнення рахунку.

За підрахунками пана Гайдука, після введення нових правил у Києві зникне близько 90% подібних торгових точок (за неофіційними даними, зараз у столиці 20-30 тис. МАФ, з яких лише 5,7 тис. працюють легально). Віталій Гайдук готовий розширити список товарів, які можна буде продавати в кіосках: "Але це можна зробити тільки за однієї умови: реалізовувати в них продукти харчування та напої буде заборонено".

При цьому в проекті зазначено, що продуктами першої необхідності все ж можна буде торгувати в кіосках - але тільки на тих територіях, де не вистачає торговельних площ. Список таких місць на 1 вересня має підготувати Головне управління з питань торгівлі та побуту КМДА. Ці дані стануть використовуватися для розробки комплексної схеми розміщення МАФ, затвердження якої в черговий раз перенесли на кінець 2013 року.

"Я сумніваюся, що в Києві залишилися райони, де не вистачає точок з реалізації хліба, круп і тому подібного. Тому багато роботи у управління торгівлі за виконанням цих правил не буде", - упевнений автор документу.

Глава департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА Людмила Денисюк визнає, що введення нових норм може викликати невдоволення: "У нас питання МАФ лобіюється у вищих ешелонах влади, тому потрібно приймати політичне рішення по наведенню порядку в місті".

Підтримує ініціативу і секретар постійної комісії Київради з питань торгівлі, підприємництва, громадського харчування та послуг Олена Овраменко (позафракційна). "Нарешті у нас зникнуть кіоски, які торгують ковбасою і сметаною без підводки мереж, санвузлів і нормального холодильного обладнання. Але попит визначає пропозицію, тому в КМДА повинні провести громадські слухання щодо визначення зон, в яких не вистачає продовольчих магазинів", - заявила вона.

Однак член правління громадської організації "Асоціація підприємців Києва" Артем Кузнєцов стверджує, що обмеження продажу певної категорії товарів порушує Конституцію в частині свободи здійснення підприємницької діяльності. Крім того, рішення органів місцевого самоврядування подібні заборони розглядає як антиконкурентні дії і заборонені законом: "Київрада вже намагався обмежити продаж алкоголю і тютюнових виробів у МАФ. Але як тільки це рішення було прийнято, його відразу ж опротестувала прокуратура, а в суди надійшов цілий ряд позовів, у тому числі від нашої організації, за його оскарженню. Тому на сьогодні Київрада не може обмежувати перелік товарів, що продаються ".