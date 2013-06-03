Мешканці 5 районів Києва залишилися без гарячої води

Причиною відключення гарячого водопостачання стала заборгованість держбюджету перед «Київенерго» / Фото: «Сегодня»

ПАТ «Київгаз» обмежило газопостачання шести котельних ПАТ «Київенерго». Внаслідок цього відсутнє гаряче водопостачання у споживачів частини Святошинського, Дарницького, Шевченківського, Оболонського і Голосіївського районів столиці, повідомили УНІАН у «Київенерго».

Всього без гарячого водопостачання залишилося 872 споживача, серед них 628 житлових будинків, 32 дитячих установи, 42 школи, 27 лікувальних закладів, 137 інших споживачів.

Зараз у постачанні газу обмежені котельні «Святошинська, 34», «Здолбунівська, 2», «Нивки», «Біличі», «Дніпроводська, 1» і «Набережно-Корчуватська, 84», говориться в повідомленні.

Ці котельні обслуговують споживачів у межах вулиць Здолбунівська, Щербакова, пер. Святошинський, 2, 3-А, Вільгельма Піка, Салютна, Естонська, Толбухіна, Бабушкіна, Дніпроводська, Джерельна, пер. Джерельний, Восьмого Березня, Набережно-Корчуватська і Пироговська. Водночас споживачі частини Шевченківського району, яких обслуговує районна котельна «Нивки», тимчасово переведені на обслуговування котельної «Центральна». Проте ця котельна зараз працює в межах низьких гідравлічних режимів.

Причина обмеження газопостачання – заборгованість держбюджету перед «Київенерго» з компенсації різниці між встановленими тарифами на теплову енергію для потреб населення і собівартістю її виробництва, включаючи розрахунки за спожитий газ перед НАК «Нафтогаз України», відзначають в компанії.

Як говориться в повідомленні, станом на 1 червня 2013 року борг «Київенерго» перед газівниками за «тепловий» газ, що використовується для потреб населення, становить 1,3 млрд грн, а заборгованість бюджету з різниці в тарифах перед «Київенерго» – 1,1 млрд грн. Компанія зможе погасити борг тільки після одержання з бюджету передбаченої компенсації.

Крім того, станом на 1 червня 2013 року загальна дебіторська заборгованість споживачів за теплову енергію становить 1,8 млрд грн, відзначає «Київенерго». Зокрема, заборгованість бюджетних організацій – 479,2 млн грн (сформувалася впродовж листопада 2012 – травня 2013 рр.), заборгованість ЖЕО, ЖБК і ОСББ – 1,290 млрд грн, з якої 221,8 млн грн виникло в 2013 році.

«Існує реальна небезпека, що така сама ситуація з припиненням газопостачання котельних станеться і в інших районах столиці, адже ПАТ «Київенерго» зараз здійснює капітальні та поточні ремонти котельних і з червня продовжить гідравлічні випробування в чотирьох районах міста. Борги компанії перед НАК «Нафтогаз України» за «тепловий газ» і непогашена заборгованість бюджету з різниці в тарифах перед «Київенерго» створюють загрозу стабільній підготовці теплового господарства столиці до опалювального сезону і своєчасного відновлення гарячого водопостачання після гідравлічних випробувань тепломереж», – відзначив директор СВП «Київські теплові мережі» ПАТ «Київенерго» Євген Глушак.