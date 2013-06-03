Інспектори незаконно оштрафували столичних бізнесменів на 156 тисяч

Штрафи були накладені за нібито незаконне використання землі і заподіяння збитків

У Києві під час перевірок законності використання землі у Голосіївському районі працівники Держсільгоспінспекції безпідставно нараховували підприємцям фінансові санкції.

Такі факти виявила перевірка, проведена прокуратурою Голосіївського району столиці, повідомили УНІАН у прес-службі районної прокуратури.

Встановлено, що головні спеціалісти відділу контролю за використанням та охороною земель Держсільгоспінспекції Києва провели перевірку законності використання приватною фірмою земельної ділянки на території міні-ринку «Феофаніївський». За результатами своєї роботи контролери нарахували підприємству штраф у розмірі 133 тис. грн за нецільове використання землі.

Натомість прокуратура району, вивчивши всі дозвільні документи, порушень законодавства з боку підприємства не виявила. Приватна фірма використовує землю за цільовим призначенням, а відтак штрафні санкції посадовці Держсільгоспінспекції застосували безпідставно, підкреслюється в повідомленні.

В іншому випадку контролери незаконно нарахували підприємству 23 тис. грн фінансових санкцій за начебто заподіяні збитки внаслідок зняття родючого шару ґрунту. Однак, як встановила прокурорська перевірка, жодні будівельні роботи на вказаній ділянці не розпочиналися і зняття ґрунтового покриву не проводилося.

За результатами перевірки прокуратурою Голосіївського району внесено подання керівництву Держсільгоспінспекції Києва з вимогою притягнути до дисциплінарної відповідальності трьох працівників інспекції та скасувати незаконно нараховані підприємцям фінансові санкції.