УДАР обіцяє не голосувати на засіданнях Київради
Таку обіцянку дав заступник голови фракції
За словами Страннікова, опозиція вирішує, чи варто депутатам складати повноваження
Фракція «УДАР» не голосуватиме за жодне рішення на засіданнях Київради після 2 червня.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав заступник голови фракції «УДАР» у Київраді Андрій Странніков сьогодні під час круглого столу.
Він зазначив, що партія «УДАР» вважає нинішню Київраду вже нелегітимною, оскільки 5-річний термін її роботи, який визначений Конституцією, вже сплив.
«Фракція «УДАР» у Київраді, безумовно, не буде приймати участь у прийнятті будь-яких рішень Київрадою, оскільки вона є нелегітимною», – сказав депутат.
За його словами, те, яким чином діятиме фракція в Київраді, ще вирішується, але вже чітко визначено, що фракція «УДАР» не братиме участі у прийнятті рішень Київрадою.
Странніков зазначив, що наразі залишається дискусійним питання щодо складання опозиційними депутатами своїх повноважень. В той же час він зазначив, що у разі, якби це сталося, то провладна більшість, яка є у Київраді, сприйняла б це позитивно, оскільки надалі продовжувала б працювати у Київраді.
«Як мінімум ми б хотіли залишити за собою функцію спілкування з виборцями та донесення до громадськості того, що відбувається у Київраді, але ніхто не збирається голосувати за будь-яке рішення в стінах Київради після 2 червня», – наголосив заступник голови фракції.
Як повідомляв УНІАН, 31 травня лідер партії «УДАР» Віталій Кличко заявив, що депутати фракції «УДАР» у Київраді припинять свої повноваження після 2 червня.
«Депутати нашої фракції в Київраді заявлять про припинення своїх повноважень. Ми не будемо брати участь у діяльності нелегітимного органу», – сказав він.
Кличко підкреслив, що фракція «УДАР» у Верховній Раді України наполягатиме на тому, щоб провести вибори мера Києва та Київської міської ради восени 2013 року.