УДАР обіцяє не голосувати на засіданнях Київради

За словами Страннікова, опозиція вирішує, чи варто депутатам складати повноваження

Фракція «УДАР» не голосуватиме за жодне рішення на засіданнях Київради після 2 червня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав заступник голови фракції «УДАР» у Київраді Андрій Странніков сьогодні під час круглого столу.

Він зазначив, що партія «УДАР» вважає нинішню Київраду вже нелегітимною, оскільки 5-річний термін її роботи, який визначений Конституцією, вже сплив.

«Фракція «УДАР» у Київраді, безумовно, не буде приймати участь у прийнятті будь-яких рішень Київрадою, оскільки вона є нелегітимною», – сказав депутат.

За його словами, те, яким чином діятиме фракція в Київраді, ще вирішується, але вже чітко визначено, що фракція «УДАР» не братиме участі у прийнятті рішень Київрадою.

Странніков зазначив, що наразі залишається дискусійним питання щодо складання опозиційними депутатами своїх повноважень. В той же час він зазначив, що у разі, якби це сталося, то провладна більшість, яка є у Київраді, сприйняла б це позитивно, оскільки надалі продовжувала б працювати у Київраді.

«Як мінімум ми б хотіли залишити за собою функцію спілкування з виборцями та донесення до громадськості того, що відбувається у Київраді, але ніхто не збирається голосувати за будь-яке рішення в стінах Київради після 2 червня», – наголосив заступник голови фракції.

Як повідомляв УНІАН, 31 травня лідер партії «УДАР» Віталій Кличко заявив, що депутати фракції «УДАР» у Київраді припинять свої повноваження після 2 червня.

«Депутати нашої фракції в Київраді заявлять про припинення своїх повноважень. Ми не будемо брати участь у діяльності нелегітимного органу», – сказав він.

Кличко підкреслив, що фракція «УДАР» у Верховній Раді України наполягатиме на тому, щоб провести вибори мера Києва та Київської міської ради восени 2013 року.