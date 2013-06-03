Територію Труханова острова в Києві вирішили благоустроїти

Роботи з благоустрою острова будуть фінансуватися з бюджету Києва / Фото: mypleer.com

Влада Києва прийняла рішення про благоустрій Труханова острова для організації зони культурного дозвілля.

Про це йдеться у розпорядженні КМДА від 30 травня, текст якого є у розпорядженні УНІАН.

Згідно з документом, благоустроєм буде охоплено частину земель, що обліковуються за комунальними підприємствами «Плесо» та «Київзеленбуд», а також Центральним парком культури і відпочинку.

Замовником проектування й виконання робіт визначено КП «Плесо».

Підприємство повинно забезпечити розробку та погодження з КО «Зеленбуд», Центральним парком і Департаментом земельних ресурсів КМДА технічного звіту з визначення зовнішніх меж території, на якій передбачено провести благоустрій.

«Плесо» також доручено забезпечити розробку та затвердження проекту робіт з благоустрою та визначити проектну і підрядну організації.

Фінансування робіт буде здійснюватися у межах асигнувань, запланованих у спеціальному фонді бюджету Києва на 2013 рік.

Усе майно, що є на території в подальшому облаштованої культурної зони, передбачено закріпити за «Плесо» на праві господарського відання.

Також у розпорядженні наголошується на необхідності звернутися до ПАТ АЕК «Київенерго» з метою отримання технічних умов на підключення до електропостачання об'єктів зони культурного відпочинку, а також до «Київводоканалу» – щодо підключення до водопостачання та водовідведення.