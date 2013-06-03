Міліція заявила, що вибори в Київській області пройшли спокійно

2 червня під час проведення у 98 населених пунктах Київської області проміжних та позачергових виборів депутатів та голів міських і селищних рад надзвичайних подій, пов’язаних з порушенням громадського порядку та безпеки волевиявлення громадян, не відбулося.

Про це повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в Київській області.

Як зауважили у міліції, деякі електронні ЗМІ розповсюдили інформацію щодо перебування народних депутатів України, зокрема, Ганни Герман, під час виборчого процесу в місті Васильків. «Офіційно повідомляємо, що таких даних обласна міліція не розповсюджувала», - наголосили у ВЗГ.