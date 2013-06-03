На Київщині за хабар засуджено трьох чиновників і підполковника міліції

Чиновники за хабар роздали 30 га землі / Фото: «Газета киевская»

Апеляційний суд Київської області залишив у силі вирок Миронівського районного суду, яким засуджено трьох високопосадовців та міліціонера за отримання хабара в особливо великому розмірі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Київської області, чиновники визнанні винними у вимаганні та отриманні хабара в сумі 1 млн 320 тис. грн. За таку винагороду посадовці передали у власність 14 громадянам земельні ділянки загальною площею 30 га для ведення особистого селянського господарства.

Встановлено, що приватний підприємець віршів орендувати вільну земельну ділянку площею до 30 га для вирощування технічних сільськогосподарських культур. З цією метою він звернувся до виконуючого обов’язки начальника управління Держкомзему в Богуславському районі. Той пообіцяв йому узгодити питання щодо оренди земельної ділянки з головою Богуславської райдержадміністрації.

Після переговорів чиновники погодилися вирішити земельне питання на користь бізнесмена за хабар в 150 тис. доларів США. Одночасно посадовці запропонували йому не орендувати земельну ділянку, а оформити її у власність. Проте, відповідно до вимог діючого земельного законодавства, кожна особа має право на отримання земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства не більше 2 га. Тому бізнесмену висунули пропозицію оформити у власність земельні ділянки по 2 га на своїх знайомих і родичів в кількості 14 осіб, на що він погодився.

Крім того, чиновники для убезпечення одержання від підприємця остаточної суми хабара в розмірі 1 млн 320 тис. гривень залучили до своєї злочинної діяльності в якості пособника старшого оперуповноваженого в особливо важливих справах відділу внутрішньої безпеки в Київській області СВБ ГУБОЗ МВС України.

Так, колишнього голову Богуславської райдержадміністрації та його заступника засуджено відповідно до 9 та 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, пов’язаними з адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими функціями на 3 роки.

Третій чиновник – виконуючий обов’язки начальника управління Держкомзему в Богуславському районі – засуджений до 8 років позбавлення волі з конфіскацією 1/3 належного йому майна, крім житла.

Цим же вироком за пособництво в отриманні посадовцями хабара засуджено колишнього правоохоронця. Міліціонер отримав 4 роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах строком на 3 роки та з позбавленням спеціального звання – підполковник міліції. На підставі ст. 75 Кримінального кодексу України його звільнено від відбування покарання з випробуванням строком на 3 роки.