Опозиція вимагає призначити вибори у Києві на 27 жовтня 2013 року

За словами Яценюка, влада хоче призначити вибори мера Києва на серпень

Опозиція наполягає на призначенні виборів мера Києва та Київради на 27 жовтня 2013 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк сьогодні під час Погоджувальної ради парламенту.

Він зазначив, що відповідний проект постанови зареєстровано у Верховній Раді.

Також, за словами Яценюка, є інформація, що влада хоче призначити вибори мера Києва на серпень, при цьому не призначаючи вибори Київської міської ради.

Яценюк наголосив, що на жовтень цього року мають бути призначені «дострокові вибори» як мера Києва, так і Київської міської ради.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня Конституційний суд України оприлюднив рішення, згідно з яким вибори до місцевих рад, а також сільських, селищних і міських голів, обраних на позачергових виборах, відбудуться одночасно на всій території України в останню неділю жовтня п'ятого року повноважень рад або голів, обраних на чергових виборах 31 жовтня 2010 року.

При цьому, як зазначається в рішенні КС, продовження або скорочення термінів повноважень органів місцевого самоврядування, обраних на позачергових виборах, є тимчасовою мірою, спрямованою на реалізацію механізму одночасного проведення всіх чергових виборів депутатів місцевих рад і сільських, селищних, міських голів, яка не перешкоджає реалізації конституційного права громадян брати участь в управлінні державними справами.

Нагадаємо, ініціатором звернення в КС виступила Партія регіонів, яка відмовлялася голосувати у Верховній Раді за призначення виборів в столиці на червень 2013 року до висновку КС.

25 травня 2008 року в Києві відбулися позачергові вибори мера і депутатів міської ради. Київським міським головою тоді став Леонід Черновецький.

Черновецький достроково склав свої повноваження ще 1 червня 2012 року. Його обов'язки виконує секретар Київради Галина Герега.

Лідери опозиції неодноразово заявляли, що блокуватимуть роботу Київради після 2 червня, оскільки цього дня, на їхню думку, завершується 5-річний термін повноважень міської ради.

Чергові місцеві вибори в Україні заплановані на останню неділю жовтня 2015 року.