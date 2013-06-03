У київських автобусах почали тестувати електронні компостери

Встановили електронні компостери поки тільки в автобусах декількох маршрутів / Фото: «Сегодня»

У Києві на кількох автобусних маршрутах почали тестувати електронні компостери.

Пасажири вчаться ними користуватися, а кондуктори скаржаться, що новинка то «зависає», то відключається, повідомляють «Вести».

Встановили електронні пристрої поки тільки в автобусах декількох маршрутів: №№ 21, 73, 101 (всі три їдуть з Троєщини на Петрівку), 41 і 99 (Оболонь), 102 (Виноградар), 46 (Дарниця).

У кондукторів з'явилися як нові квитки (старі тепер кондуктори на маршруті не продають), так і нові обов'язки – проводити інструктаж. «Засовуєте краєчок білою стрілкою вгору і чекаєте пару секунд. На квитку друкується номер маршруту, дата і час», – пояснює пасажиру кондуктор одного з автобусів.

Журналісти вирішили самі спробували проїхати по новому квитку. В автобусі №21 вони вставили квиток і через пару секунд отримали на ньому відбиток: номер рейсу, час і дата. А ось в автобусі №101 прокомпостувати проїзний документ вдалося не з першого разу. На допомогу прийшов кондуктор.

«Головне – не поспішайте, все-таки це електроніка», – порадив він. За його словами, техніка іноді «зависає», екран не світиться, але в салоні встановлено по два-три пристрої, і в разі чого прокомпостувати можна в іншому.

Гендиректор «Київпастрансу» Микола Ламбуцький каже, що про поломки компостерів йому доповідають, але про масовий вихід з ладу він не чув: «Нормальний процес притирання. Були поодинокі випадки, які усунули. Електроніка при постійних вібраціях стабільно працювати поки не може».

Цікаво, що після появи електронних компостерів активізувалися і контролери, адже схитрувати вже майже неможливо. Але ловлять і просто неуважних – у «піддослідних» салонах залишилися і старі компостери-дироколи, мітка яких вже не враховується.

Киянам новинка сподобалася. «Я звичайні компостери ненавиджу. То натискати важко, то талончик випадає», – поділилася враженнями киянка.

Ламбуцький каже, що електронні компостери давно освоїла Європа. Чи вдалим був експеримент в Києві, зрозуміють до осені.

«Насправді – це елемент майбутньої системи оплати проїзду. У блоці компостера передбачений зчитувач безконтактних карток (майбутніх електронних квитків). Це дозволить створити будь-які системи тарифікації, дисконтних та пільгових програм», – розповів Ламбуцький. Електронні квитки планують впровадити через рік.

Глава «Київпастрансу» називає нові компостери захистом від професійних безбілетників. «У звичайного компостера шість варіантів відбитків. Знаючи це, «зайці» возять у блокнотику шість прокомпостований квитків. Через них ми втрачаємо мінімум 10% денної виручки (120 тис. з 1,2 млн грн). Підробити новинки неможливо, тому зникнуть фальшиві квитки. Це також страховка для пасажира. Людина, не дай Бог, зламала ногу через маневр водія. Старим квиточком нічого не доведеш. А цей, як магазинний чек», – зазначив Ламбуцький.

Таким чином, в суді такий квиток може служити доказом того, що НП сталася саме на цьому маршруті, саме в певний час.