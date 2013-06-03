Пабат переніс операцію з пересадки рогівки ока

Лікарі не знають, чи повернеться до Пабата зір

Депутат Київради Олександр Пабат, який у лютому постраждав від вибуху феєрверку, в квітні в Німеччині переніс операцію з пересадки рогівки ока.

Про це він розповів в інтерв'ю газеті «Сегодня».

«На початку квітня я відвідав міський центр мікрохірургії ока. Після консультації медики повідомили, що потрібно зробити пересадку рогівки ока, оскільки моя сильно постраждала після отриманої травми (була пропалена фосфором). Зробити цю операцію в Києві мені не змогли через недосконалість нашого законодавства з пересадки органів – їх або проводять підпільно, або взагалі не роблять. У квітні я відправився до мюнхенської клініки, де мій лікар провів операцію з пересадки. Не хотів довірятися іншим медикам. Але поки ефекту немає, я практично нічого не бачу», – сказав Пабат.

При цьому він зазначив, що ні він, ні медики не знають, чи є шанси, що зір повернеться. Також Пабат повідомив, що на середину червня запланована чергова консультація в німецькій клініці й він суворо дотримується графіку лікування, складеного лікарем.

Разом із тим він не сказав, скільки коштувала операція з пересадки рогівки.

«Я б не хотів називати цифри. Все залежить від проблеми, яка виникла в людини, складності операції, клініки, в якій вона проводиться, й навіть лікаря. Я, приміром, лікуюся в одного з кращих офтальмологів Європи. Він сам зацікавився моїм випадком, оскільки моя травма значиться як дуже рідкісна – військово-польова. Мені дуже хочеться, щоб у нашій медицині були суворо розмежовані питання фінансів і медиків. У Європі людина приходить до клініки, складає договір, їй називають вартість даної послуги, вона її оплачує або користується страховкою, при цьому сума невідома лікарю. У нас же пацієнт для лікаря – це об'єкт отримання грошей. Цей стереотип потрібно міняти!», – зазначив депутат.

Нагадаємо, політик постраждав у себе на дачі 2 лютого 2013 року. За однією з версій, він хотів влаштувати феєрверк на честь дня народження сина, проте установка не вистрілила, він нахилився, щоб зрозуміти у чому справа, в цей час стався вибух. І одна з петард влучила йому прямо в обличчя. Він отримав сильні опіки, були роздроблені деякі лицьові кістки.