Литвин: ВР має оголосити позачергові вибори у Києві

Верховній Раді України потрібно прийняти законодавчі акти про оголошення позачергових виборів з терміном повноважень рад і голів до жовтня 2015 року.

Про це написав народний депутат Володимир Литвин на своїй сторінці у Facebook, коментуючи рішення Конституційного Суду України

Як зауважив Литвин, «за нагнітанням пристрастей варто не забути, що ніхто не забирав права у ВР на рішення про позачергові вибори. Тому, з урахуванням рішення Конституційного Суду, Верховній Раді України потрібно прийняти відповідні законодавчі акти про оголошення позачергових виборів з терміном повноважень Рад і голів до жовтня 2015 року. І це буде ключовий іспит для депутатського корпусу».

За словами Литвина, рішення Конституційного Суду щодо офіційного тлумачення Конституції України у частині місцевих виборів (№ 2-рп/2013 від 29 травня 2013 року) «відбулося у відповідності з прогнозами», «утім, лише безнадійні оптимісти розраховували на інше».

При цьому Литвин додав, що це рішення «має формальну логіку», оскільки «чергові вибори мають відбуватися одночасно, хоча раніше (Конституційний Суд - УНІАН) мав іншу позицію, яку успішно зараз дезавуював».

Литвин вважає, що «результативна частина рішення КС суперечить його мотивувальній складовій. Намагаючись підпертися міжнародними документами (доволі незграбно), зокрема, щодо принципу періодичності проведення виборів, КС став на позиції хиткої логіки. Відтак – підмінив собою волю і право виборців, фактично санкціонував антиконституційне продовження повноважень депутатів та голів місцевих рад. Тих же Тернопільської обласної та Київської міської. Зависло у повітрі питання голови Києва».

Як зазначив Литвин, «КС вкотре перетягнув на себе повноваження Верховної Ради. Тепер уже в частині визначення дати чергових місцевих виборів. Таким чином підтвердив очевидне – він квазізаконотворець». «Хоча повинен знати, що таке рішення приймається виключно через зміни до Конституції за відповідною процедурою. Лише контролювати дотримання її, і не більше, - прерогатива КС», - написав він і додав, що такі рішення КС «розрегульовують країну і в цьому їх небезпека».

Коментуючи заклики деяких політиків про ліквідацію КС, Литвин зауважив: «Нічого нового ці дурниці, хоча й привабливі, не несуть. Тим більше, що вони нереальні, хоча б тому, що потребують перегляду Конституції. А цей процес контролюється цим же судом». «Відслідковуючи реакцію на останнє рішення КС, вкотре переконуюсь у тому, що усім належить активніше ворушити мізками і відповідально діяти. Оскільки практику плачу, обурень і таврувань вже добре засвоїли», - наголосив Литвин.

«Не буде зайвим констатувати, що таке рішення КС – це й результат постійних (утаємничених) домовленостей у парламенті опозиції і влади та непослідовних і недолугих дій опозиції на фоні їх гучних заяв», - зазначив Литвин.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня Конституційний Суд України оприлюднив рішення, за яким вибори до місцевих рад, а також сільських, селищних і міських голів, обраних на позачергових виборах, відбудуться одночасно на всій території України в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень рад чи голів, обраних на чергових виборах 31 жовтня 2010 року.

Подання 48 народних депутатів про офіційне тлумачення ряду положень Конституції та закону про місцеві вибори, зокрема - про місцеві вибори в Києві, надійшло до КС в березні цього року. Ініціатором звернення виступила Партія регіонів, яка відмовлялася голосувати у Верховній Раді за призначення виборів у столиці на червень 2013 року до висновків КС.

25 травня 2008 року у Києві відбулись позачергові вибори мера та депутатів міської ради. Київським міським головою став тодішній мер Леонід Черновецький.

Черновецький достроково склав свої повноваження ще 1 червня 2012 року. Його обов'язки виконує секретар Київради Галина Герега.

Голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк заявив, що однією із програмних засад опозиції є ліквідація Конституційного Суду, передача повноважень конституційної юрисдикції Верховному Суду, притягнення до відповідальності суддів КС.