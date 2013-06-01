Завтра з 20.00 до 21.00 зачинять метро «Олімпійська»

2 червня з 20.00 до 21.00 станція столичного метро «Олімпійська» буде зачинена на вхід та вихід у зв’язку із проведенням футбольного матчу між збірними України та Камеруну.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, потяги впродовж години слідуватимуть повз станцію без зупинки.

Крім того, завтра з 19.00 на Куренівсько-Червоноармійській, а з 22.15 на Святошинсько-Броварській і Сирецько-Печерській лініях передбачено додаткові резервні склади потягів для виведення їх на лінії, залежно від пасажиропотоку.

Метрополітен також зазначає, що можливим є введення обмежень на вхід пасажирів до станцій «Палац спорту», «Олімпійська» і «Площа Льва Толстого», якщо після завершення матчу пасажиропотік перевищуватиме провізну спроможність. На цей час на зазначених станціях буде посилено штат чергового персоналу і призначено відповідальних осіб для здійснення контролю за пасажиропотоками.

У метрополітені просять киян поставитися з розумінням до тимчасових незручностей, оскільки ці заходи спрямовані на організацію безпечного перевезення пасажирів.