У Києві пройде фестиваль екстремальних видів спорту

Захід відбудеться на території парку Дружби народів

З травня до грудня 2013 року у столиці проходитиме спортивно-масовий та музичний фестиваль екстремальних видів спорту.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, організовує захід громадська організація «Водноспортивний клуб вейкбордингу «Екстремальна тяга» за підтримки КМДА.

Так, на території парку Дружби народів відбуватимуться змагання серед команд з наступних видів спорту: вейкбординг, воднолижний спорт, паркур, воркаут, велотріал, велофрістайл, петанк, пейнтбол, міні-гольф, настільний теніс, хокей, пляжний волейбол, футбол, памп-трек, тріатлон, футволь, авіамодельний та автомодельний спорт, боулдеринг, слеклайн, снінбординг, брейкданс, черлідінг, програма для молоді «Танці на піску», конкурс піщаних фігур та інші види спорту.