Міліція на вихідних посилить патрулювання Києва

Киян просять не порушувати спокій

У Києві правоохоронці посилять патрулювання під час святкування Дня захисту дітей та шкільних випускних вечорів.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в столиці.

Зокрема, як зазначають в міліції, на вихідних у Києві відбудеться ряд масових заходів у різних районах, присвячених відзначенню Дня захисту дітей та випускним вечорам. В центральній частині міста заплановано багато заходів для дітей, різноманітні змагання, виставки аматорських робіт, веселі старти на роликових ковзанах, організують дитяче розважально-ігрове містечко та концерт юних талантів, майстрів української естради «Світ талантів-цвіт нації», йдеться в повідомленні.

Київська міліція посилить охорону громадського порядку у місцях проведення урочистих заходів. Під час святкування буде посилено патрулювання в місцях скупчення людей, на зупинках громадського транспорту та в метрополітені. Також в центральній частині міста буде обмежено рух автотранспорту, поінформували в ГУ МВС.

Крім того, в місцях проведення випускних вечорів здійснюватимуть патрулювання по районам міста мобільні автопатрулі з числа працівників патрульної служби, управління громадської безпеки, управління Державної автомобільної інспекції.

Правоохоронці звертаються до киян та гостей міста з проханням не порушувати громадський порядок та слідкувати за відпочинком своїх дітей.