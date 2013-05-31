В опозиції заявляють, що Київрада вирішила працювати до 2015 року

За словами Меліхової, більшість Київради вирішила продовжувати роботу до виборів

На скликаній секретарем Київради Галиною Герегою нараді більшість Київради вирішила, що їхні повноваження не закінчаться доти, доки не будуть обрані нові депутати Київради.

Про це повідомила голова фракції «БЮТ-Батьківщина» у Київраді Тетяна Мелехова, поінформували УНІАН у прес-службі фракції.

«Я була абсолютна не згодна із позицією більшості депутатів Київради, які, посилаючись на рішення Конституційного суду, наполягали на продовженні роботи Київради у нинішньому складі до 2015 року. Адже відповідно до закону, п’ятирічні повноваження Київради закінчаться 2 червня, а це означає, що ВР зобов’язана призначити позачергові вибори Київради та міського голови негайно», – наголосила Меліхова.

Голова фракції заявила, що дії влади та більшості Київради свідчать про те, що вони усвідомлюють свою неспроможність перемогти на виборах.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня Конституційний суд України оприлюднив рішення, за яким вибори до місцевих рад, а також сільських, селищних і міських голів, обраних на позачергових виборах, відбудуться одночасно на всій території України в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень рад чи голів, обраних на чергових виборах 31 жовтня 2010 року.

Подання 48 народних депутатів про офіційне тлумачення ряду положень Конституції та закону про місцеві вибори, зокрема – про місцеві вибори в Києві, надійшло до КС в березні цього року. Ініціатором звернення виступила Партія регіонів, яка відмовлялася голосувати у Верховній Раді за призначення виборів у столиці на червень 2013 року до висновків КС.

25 травня 2008 року у Києві відбулись позачергові вибори мера та депутатів міської ради. Київським міським головою став тодішній мер Леонід Черновецький.

Черновецький достроково склав свої повноваження ще 1 червня 2012 року. Його обов'язки виконує секретар Київради Галина Герега.

Лідери опозиції неодноразово заявляли, що блокуватимуть роботу Київради після 2 червня, оскільки цього дня, на їхню думку, завершується 5-річний термін повноважень міської ради.

Чергові місцеві вибори в Україні заплановані на останню неділю жовтня 2015 року.

Після цього у Верховній Раді було зареєстровано проект постанови № 2175а, ініційований народними депутатами від «Батьківщини», яким пропонується призначити вибори мера Києва і депутатів Київради на 27 жовтня 2013 р.

У свою чергу лідер партії «УДАР» Віталій Кличко заявив, що депутати фракції «УДАР» у Київраді припинять свої повноваження після 2 червня.

Київська «Батьківщина» також прийняла рішення «обнулити» список кандидатів у депутати до Київради.