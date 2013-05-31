Рибак упевнений, що Рада призначить вибори у Києві на 2015 рік

На думку Рибака, тепер Рада буде відштовхуватися від рішення КСУ

Голова Верховної Ради України Володимир Рибак вважає, що вибори мера та депутатів Київської міської ради відбудуться у жовтні 2015 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відповідаючи на запитання журналістів після зустрічі з представниками органів місцевого самоврядування Чернігівської області, відповідаючи на питання щодо рішення Конституційного Суду.

Рибак відзначив, що призначати вибори – це не місія Конституційного Суду, суд трактував Конституцію і закони України.

«Він сказав, що вибори повинні, згідно з Конституцією і законів України, проводитись в останню неділю жовтня 2015 року», – сказав він.

Спікер також зазначив щодо виборів, які відбулися до 2010 року у Тернополі та місті Києві, що наступні повинні відбутися в жовтні 2015 року.

«А депутати будуть продовжувати виконання своїх обов’язків», – сказав Рибак.

Крім того, Рибак відзначив, що питання позачергових виборів він вже кілька разів ставив на голосування у ВР, проте депутати його не підтримують.

«Тепер депутати будуть посилатися на постанову Конституційного Суду і будуть тлумачити таким чином, що вибори в Києві будуть в жовтні 2015 року», – сказав голова ВР.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня Конституційний Суд України оприлюднив рішення, за яким вибори до місцевих рад, а також сільських, селищних і міських голів, обраних на позачергових виборах, відбудуться одночасно на всій території України в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень рад чи голів, обраних на чергових виборах 31 жовтня 2010 року.

Подання 48 народних депутатів про офіційне тлумачення ряду положень Конституції та закону про місцеві вибори, зокрема – про місцеві вибори в Києві, надійшло до Конституційного Суду в березні цього року. Ініціатором звернення виступила Партія регіонів, яка відмовлялася голосувати у Верховній Раді за призначення виборів у столиці на червень 2013 року до висновків КС.

25 травня 2008 року у Києві відбулись позачергові вибори мера та депутатів міської ради. Київським міським головою став тодішній мер Леонід Черновецький.

Черновецький достроково склав свої повноваження ще 1 червня 2012 року. Його обов'язки виконує секретар Київради Галина Герега.

Лідери опозиції неодноразово заявляли, що блокуватимуть роботу Київради після 2 червня, оскільки цього дня, на їхню думку, завершується 5-річний термін повноважень міської ради.

Чергові місцеві вибори в Україні заплановані на останню неділю жовтня 2015 року.

Після цього у Верховній Раді було зареєстровано проект постанови № 2175а, ініційований народними депутатами від «Батьківщини», яким пропонується призначити вибори мера Києва і депутатів Київради на 27 жовтня 2013 р.