Омельченко звинуватив Конституційний суд у ігноруванні закону

Омельченко вважає, що КСУ взагалі не повинен був розглядати питання київських виборів

Екс-мер Києва Олександр Омельченко вважає, що рішення Конституційного Суду щодо виборів у місті Києві є ігноруванням закону та конституційним порушенням.

Таку думку він висловив в інтерв'ю «Главкому», опублікованому 31 травня.

«Я до цього рішення ставлюся так, як ставляться всі громадяни, мешканці Києва і України, які поважають і цінують Конституцію. Такі рішення є ігноруванням закону. Це конституційне порушення. Вибори голови вже повинні були відбутися. Вибори Київради мають відбутися не пізніше, ніж через 60 днів після 2 червня, після закінчення строку повноважень! Якщо говорити про політичну доцільність, про яку так модно говорити, і яка не дає право, але, виходить, що дає можливість порушувати конституційні закони, то можна і в 2015 році проводити вибори, а можна не проводити зовсім. Та є прислів’я: якщо не знаєш, як поступити, поступай по закону», – сказав він.

Омельченко також зазначив, що рішення Конституційного Суду має відношення тільки до чергових виборів голів та депутатів всіх рівнів громад. Щодо Києва, то це стосується тільки чергових виборів депутатів міської ради, а до виборів голови міської ради це рішення відношення не має, оскільки вибори голови міської ради в Києві є позачерговими. «Згідно з цим рішенням, Верховна Рада повинна прийняти постанову про призначення позачергових виборів міського голови Києва», – додав він.

На думку Омельченка, Конституційний Суд взагалі не повинен був розглядати цю справу.

«Якщо говорити про юридичний бік. На якій підставі Конституційний Суд взяв запит депутатів, чи проводити в Києві вибори, чи не проводити? А чому саме в Києві? У нас в кожному селі, селищі, містечку, місті закон діє один. А для Києва, столиці – тим більше. Конституційний Суд повинен був прийняти документи і листом відправити у Верховну Раду. Це не справа Конституційного Суду давати відповідь, коли проводити вибори. Згідно Конституції, закону про вибори, це робиться на підставі постанови Верховної Ради», – наголосив екс-мер столиці.

В той же час він висловив переконання, що Верховна Рада не здатна прийняти постанову, тому що немає політичної єдності.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня Конституційний Суд України оприлюднив рішення, за яким вибори до місцевих рад, а також сільських, селищних і міських голів, обраних на позачергових виборах, відбудуться одночасно на всій території України в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень рад чи голів, обраних на чергових виборах 31 жовтня 2010 року.

Подання 48 народних депутатів про офіційне тлумачення ряду положень Конституції та закону про місцеві вибори, зокрема – про місцеві вибори в Києві, надійшло до Конституційного Суду в березні цього року. Ініціатором звернення виступила Партія регіонів, яка відмовлялася голосувати у Верховній Раді за призначення виборів у столиці на червень 2013 року до висновків КС.

25 травня 2008 року у Києві відбулись позачергові вибори мера та депутатів міської ради. Київським міським головою став тодішній мер Леонід Черновецький.

Черновецький достроково склав свої повноваження ще 1 червня 2012 року. Його обов'язки виконує секретар Київради Галина Герега.

Лідери опозиції неодноразово заявляли, що блокуватимуть роботу Київради після 2 червня, оскільки цього дня, на їхню думку, завершується 5-річний термін повноважень міської ради.

Чергові місцеві вибори в Україні заплановані на останню неділю жовтня 2015 року.