Біля житлових будинків у Києві може зійти зсув

Відстань між обвалом і найближчими будинками скоротилася до 50 метрів

Публічне акціонерне товариство «Київенерго» на розширеному засіданні Колегії Київської міської державної адміністрації звернулося з ініціативою доручити відповідним комунальним організаціям прискорити укріплювальні роботи на схилі озер Глінка (Печерський район) та Совська балка (Солом'янський район).

Відповідну ініціативу озвучив на розширеному засіданні Колегії технічний директор ПАТ «Київенерго» Олександр Зайцев, повідомили УНІАН у прес-службі компанії.

Як пояснив Зайцев, «Київенерго» стурбована активізацією зсувних процесів на схилах озер, що загрожує руйнуванням розташованих поблизу тепломагістралей та інших інженерних комунікацій.

Зокрема, поблизу від схилів озера Глінка прокладено 2 магістральних трубопроводи діаметром 1200 мм, які забезпечують теплопостачання частини Голосіївського, Печерського та Шевченківського районів столиці. Фізичне пошкодження тепломереж в результаті зсуву може призвести до припинення теплопостачання споживачів та витоку теплоносія на поверхню. Як відзначають фахівці Компанії, на сьогодні відстань між обвалом та тепломережами скоротилася до 16 метрів, до найближчих житлових багатоповерхових будинків залишилося близько 50 метрів. Зсув може спровокувати фізичне руйнування не лише тепломагістралей, а й інших розташованих в цьому місці інженерних комунікацій.

Присутній на колегії перший заступник голови КМДА Анатолій Голубченко доручив департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА та управлінню з питань надзвичайних ситуацій КМДА провести необхідні заходи щодо зміцнення схилів і стабілізації зсувних процесів. Крім того, комунальному підприємству «Плесо», яке займається благоустроєм столичних водойм, доручено розглянути можливість взяти на обслуговування озеро Глинка.

«Фахівці «Київенерго» ведуть постійне спостереження за зсувонебезпечними ділянками на схилах озер з 2009 року, коли були зафіксовані перші зрушення ґрунту. Спеціальна міська комісія неодноразово видавала приписи, які зобов'язують власника ділянок або забудовників зміцнити схили та стабілізувати зсувні процеси, проте роботи не проводилися…», – зазначив технічний директор ПАТ «Київенерго».

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня прокуратура Голосіївського району Києва доручила контролюючим органам провести перевірку екологічної ситуації на території Совських ставків.

Під час перевірки будуть взяті проби води зі ставків на наявність забруднення небезпечними речовинами та встановлені особи, відповідальні за стан території навколо Совських ставків.

Крім того, прокуратурою району спільно з фахівцями Державної інспекції сільського господарства буде перевірено законність надання в оренду приватному підприємству вказаної земельної ділянки.