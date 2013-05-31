При пожежі в багатоповерхівці на столичній Шулявці ніхто не постраждав (фото, відео)

Пожежа вирувала майже 1,5 години

Учора, 30 травня, о 21 год. 35 хв. в Солом’янському районі Києва в двадцятип‘ятиповерховому житловому будинку по вул. Вадима Гетьмана, 1-Б сталося загорання зовнішньої обшивки будівлі з подальшим горінням та розповсюдженням на верхні поверхи.

Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, о 22 год. 46 хв. пожежу локалізовано на рівні вісімнадцятого поверху та о 22 год. 55 хв. – ліквідовано.

Жертв та постраждалих немає.

На місці пожежі працювала оперативна група на чолі з головою ДСНС України Михайлом Болотських.

До гасіння пожежі було залучено 20 одиниць спеціальної та основної техніки. Причина пожежі встановлюється.

Фото і відео: прес-служба ГУ ДСНС України в Києві