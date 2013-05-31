Попов відмовився коментувати рішення КС по виборах у Києві

Голова КМДА впевнений, що Рада прислухається до рішення Конституційного суду

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов заявив, що не може коментувати рішення Конституційного Суду України щодо виборів у столиці, і очікує на відповідне рішення Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова КМДА сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам.

«Я не можу коментувати рішення Конституційного Суду. Рішення судів треба виконувати. У будь-якому випадку, Верховна Рада повинна прийняти рішення. І я впевнений, що вона його прийме, виходячи з рішення Конституційного Суду», – сказав Попов.

Він підкреслив, що до виборів готовий у будь-який момент.

Також голова КМДА зазначив, що Київрада наразі легітимна та має продовжувати працювати і КС це підтвердив учора своїм рішенням.

«Якщо ви законослухняні члени суспільства, як і я, то не можна говорити речі, які резонують законам. КС вчора визначив терміни, вірніше сказав, що так конституційно... Тому питання законності є якраз у контексті цього рішення. І те, що легітимність Київради буде до моменту виборів, – це факт, який нічого обговорювати», – сказав Попов.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня Конституційний Суд України оприлюднив рішення, за яким вибори до місцевих рад, а також сільських, селищних і міських голів, обраних на позачергових виборах, відбудуться одночасно на всій території України в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень рад чи голів, обраних на чергових виборах 31 жовтня 2010 року.

Подання 48 народних депутатів про офіційне тлумачення ряду положень Конституції та закону про місцеві вибори, зокрема – про місцеві вибори в Києві, надійшло до Конституційного Суду в березні цього року. Ініціатором звернення виступила Партія регіонів, яка відмовлялася голосувати у Верховній Раді за призначення виборів у столиці на червень 2013 року до висновків КС.

25 травня 2008 року у Києві відбулись позачергові вибори мера та депутатів міської ради. Київським міським головою став тодішній мер Леонід Черновецький.

Черновецький достроково склав свої повноваження ще 1 червня 2012 року. Його обов'язки виконує секретар Київради Галина Герега.

Лідери опозиції неодноразово заявляли, що блокуватимуть роботу Київради після 2 червня, оскільки цього дня, на їхню думку, завершується 5-річний термін повноважень міської ради.

Чергові місцеві вибори в Україні заплановані на останню неділю жовтня 2015 року.