В столичному УБОЗі - новий начальник

Столичний УБОЗ очолив підполковник міліції Олександр Шаповалов.

Столичний УБОЗ очолив Олександр Шаповалов / Фото : ГУБОЗ Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, начальник Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю полковник міліції Станіслав Рогозін представив особовому складу київського УБОЗу нового керівника. До нового призначення Шаповалов очолював відділ боротьби з корупцією в центральних органах влади антикорупційного бюро ГУБОЗ.

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