В столичному УБОЗі - новий начальник
20:53, 30 травня 2013Київ
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Столичний УБОЗ очолив підполковник міліції Олександр Шаповалов.
Столичний УБОЗ очолив Олександр Шаповалов / Фото : ГУБОЗ
Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, начальник Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю полковник міліції Станіслав Рогозін представив особовому складу київського УБОЗу нового керівника.
До нового призначення Шаповалов очолював відділ боротьби з корупцією в центральних органах влади антикорупційного бюро ГУБОЗ.
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