Вибори в Києві: Політологи прогнозують довготривалу політичну кризу

Рішення Конституційного Суду України щодо проведення виборів мера столиці та Київради 31 жовтня 2015 року спровокує опозицію до рішучих дій і призведе до довготривалої політичної кризи у місті.

Таку думку в коментарі УНІАН висловив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

"Опозиція буде блокувати роботу Київради, але до чого це може призвести? Якщо Київрада не буде працювати, тоді у Києві просто два роки не буде місцевого самоврядування", - сказав Фесенко.

За його словами, опозиція не визнає рішення Конституційного Суду і розпочне рішучі дії у відповідь.

Водночас Фесенко підкреслив, що саморозпуск опозиційних депутатів Київради не дасть бажаного результату – не призведе до призначення позачергових виборів, оскільки опозиція у Київраді не має більшості, а самі депутати обирались за списками, тому їхні місця займатимуть інші за чергою.

На переконання експерта, опозиція систематично блокуватиме роботу Київради, що призведе до довготривалої кризи місцевого самоврядування в місті.

Окрім того, Фесенко припустив, до критики рішення про перенесення виборів у столиці на 2015 рік, скоріш за все, долучиться громадськість, експерти і закордоні фахівці.

"Аргументи дуже серйозні — повноваження Київради лише 5 років, а продовження повноважень Київради порушує конституційні норми. Рішення КС акцентує увагу не стільки на норми Конституції, скільки на необхідність проведення виборів в один рік. Це розумна логіка, і її можна визнати, але чому тоді нехтують іншими нормами Конституції?", - наголосив Фесенко.

Разом із тим, він додав, що рішення КС не вирішує проблему відсутності у столиці мера. Політолог наголосив, що зараз обов'язки мера тимчасово виконує його заступник — секретар Київради Галина Герега, проте у Конституції не вказано, що тимчасово їх можна виконувати більшу половину терміну повноважень.

Своєю чергою політолог Вадим Карасьов у коментарі УНІАН зазначив, що після сьогоднішнього рішення КС у Києві буде слабке, напівлегітимне місцеве самоврядування.

“Будуть виникати питання, чи є легітимною в очах виборців, в очах громади нинішня київська рада і київська влада, яка не має обраного київською громадою мера. Тут постає питання — чи вірно, що громада усунута від формування влади у місті Києві з 2013 по 2015 рік”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 травня, Конституційний Суд України оприлюднив рішення, відповідно до якого вибори до місцевих рад, а також сільських, селищних і міських голів, обраних на позачергових виборах, відбудуться одночасно на всій території України в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень рад чи голів, обраних на чергових виборах 31 жовтня 2010 року.

Оприлюднюючи резолютивну частину рішення, заступник голови КС Сергій Винокуров зазначив, що вибори до місцевих рад, обраних на позачергових виборах, мають відбуватися 31 жовтня 2015 року для уніфікації строків проведення усіх чергових виборів в Україні. “У цей термін повинні відбуватися вибори депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів, обраних на позачергових виборах”, - сказав він.

Ініціатором звернення до КС виступила Партія регіонів, яка відмовлялася голосувати у Верховній Раді за призначення виборів у столиці на червень 2013 року до висновків КС.

25 травня 2008 року у Києві відбулись позачергові вибори мера та депутатів міської ради. Київським міським головою тоді став Леонід Черновецький.

Черновецький достроково склав свої повноваження ще 1 червня 2012 року. Його обов'язки виконує секретар Київради Герега.