У Києві відремонтують каналізаційні труби через Дніпро

Реконструкцію проведуть з метою підвищення надійності роботи трубопроводів

Влада Києва вирішила реконструювати дюкерні переходи через Дніпро та визначила замовником відповідних робіт ПАТ «АК «Київводоканал».

Про це йдеться у відповідному розпорядженні КМДА від 28 травня ц.р., текст якого оприлюднено на сайті міської влади.

Рішення прийнято з метою підвищення надійності роботи каналізаційних трубопроводів.

«Київводоканалу» доручено визначити генеральну проектну та генеральну підрядну організації, розробити проектно-кошторисну документацію та затвердити її в установленому порядку.

Згідно з розпорядженням, фінансування робіт здійснюватиметься відповідно до показників Програми економічного і соціального розвитку Києва на 2013 р.

Крім того, Департаменту житлово-комунальної інфраструктури доручено подати пропозиції щодо включення фінансування цього об’єкта до програм соціально-економічного розвитку міста на 2014 та наступні роки.