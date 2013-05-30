У Києві відкрився центр реабілітації дітей-інвалідів

Завтра в Дарницькому районі відкриється дитячий будинок сімейного типу

Особлива турбота про дітей, що мають проблеми зі здоров'ям, а також дітей-сиріт, – пріоритет у роботі столичної влади. Про це заявив у четвер, в ході відкриття нового центру реабілітації та соціальної допомоги дітям з особливими потребами, заступник голови Київської міської державної адміністрації Віктор Корж.

За словами заступника голови КМДА, в рамках реалізації нових соціальних ініціатив президента столична влада приділяє велику увагу турботі про дітей з особливими потребами. «Сьогодні ми відкрили десятий центр реабілітації та соціальної допомоги дітям з особливими потребами, і тепер можна говорити, що в кожному районі Києва є заклад, де надають і психологічну, і медичну допомогу таким дітям», – зазначив Віктор Корж. «Місто зобов'язане створити кожній такій дитині умови для соціалізації і для доступу до всіх сфер суспільного життя», – додав він.

Другим пріоритетним для міста напрямком, за словами заступника голови КМДА, є турбота про дітей-сиріт та створення умов для розвитку дитячих будинків сімейного типу. «Буквально завтра у Дарницькому районі ми відкриваємо черговий дитячий будинок сімейного типу. Сьогодні і держава, і місто роблять значні кроки для того, щоб кожна дитина виховувалася в сімейному середовищі. Це стосується і збільшення розмірів фінансового забезпечення прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу, і в цілому всебічної підтримки сімей з прийомними дітьми та дитячих будинків сімейного типу», – зазначив Віктор Корж.

Новий центр реабілітації та соціальної допомоги дітям з особливими потребами спеціалізується на соціально-медичній реабілітації дітей з церебральним паралічем, розумово відсталих дітей та дітей з ураженням центральної нервової системи, з порушенням психіки. Робота центру спрямована не тільки на медичну та психологічну реабілітацію, а й на соціальну адаптацію дітей з особливими потребами, зокрема на придбання ними простих трудових навичок. У відділенні соціально-медичної реабілітації будуть функціонувати дві групи денного перебування, в кожній з яких будуть займатися по вісім дітей віком від 5 до 18 років. Вони будуть знаходитися в центрі щодня, крім вихідних, з 9:00 до 18:00. Протягом дня дітям нададуть комплекс реабілітаційних заходів, передбачено також триразове безкоштовне харчування. Крім того, у відділенні планується група соціально-медичної реабілітації дітей разом з батьками, де діти у віці від одного року до 18 років займатимуться на спеціальному обладнанні.