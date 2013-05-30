В суботу дітей у Київський зоопарк пускатимуть безкоштовно

Вхід до зоопарку буде безкоштовним для дітей до 16 років

Київський зоопарк запрошує киян та гостей столиці разом відсвяткувати Міжнародний день захисту дітей, який відбудеться 1 червня. Вхід для юних киян віком до 16 років безкоштовний, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

У перший літній день, окрім різних тварин, на дітей чекатиме цікава та захоплююча розважальна програма: аніматори, майстер-класи, вікторини, призи тощо.

Крім того, спільно з Київською службою порятунку (КАРС) на території столичного зоопарку буде створений «Мотузковий парк». Діти зможуть поринути в цікаву подорож всією територією зоопарку. Їхній непростий шлях буде пролягати звивистими стежками та через зелені квітучі галявини. І лише виконавши всі завдання, найсміливіші та мужні отримають нагороди і пам’ятні призи.