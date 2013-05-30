Торговці побили трьох працівників «Київводоканалу» (фото)

На чоловіків напали продавці овочів і фруктів

Сьогодні від рук торговців стихійного ринку на вул. Електротехнічній постраждали троє співробітників бригади з обслуговування водомірних вузлів Розрахункового департаменту ПАТ «АК «Київводоканал».

Як повідомляє прес-служба «Київводоканалу», одного з трьох членів бригади доставлено до лікарні із травмами середньої тяжкості, двоє інших надають свідчення в Деснянському районному управлінні УМВС України в м. Києві.

Інцидент стався на під’їзді до Розрахункового департаменту вранці, близько 9-ї години, під час прямування бригади на завдання. Виїхавши з території Розрахункового департаменту, службова машина одразу потрапила в довжелезний затор, після чого, подолавши декілька десятків метрів, опинилась перед торговельними лотками, розставленими поперек проїжджої частини, що унеможливлювали подальший рух автотранспорту.

Вийшовши з-за керма, водій звернувся до торговців із проханням прибрати з дороги машини, з яких ведеться продаж плодово-овочевої продукції. Відмовившись виконувати прохання водія, продавець нецензурно вилаявся. Зварювальник та слюсар водоканалу, які до того знаходились в автомобілі, приєднались до водія, намагаючись переконати продавця звільнити рух. Після цього близько 30 торговців стихійного ринку стали з усіх боків оточувати працівників бригади та завдавати їм тілесних ушкоджень, повідомляють в «Київводоканалі».

В результаті зварювальник отримав травми обличчя та внутрішніх органів і був доставлений бригадою «швидкої допомоги» до Олександрівської клінічної лікарні з тяжким ушкодженням ока. Слюсарю та водію було надано медичну допомогу та доставлено до районного відділу міліції для надання свідчень.

Як зазначають в товаристві, за останній рік це вже третій подібний випадок фізичного насильства над працівниками водоканалу. «В обох попередніх випадках прокуратурою було відмовлено у порушенні кримінальної справи без об’єктивних причин», – заявляють на водоканалі.

Впродовж останніх трьох років керівництво «Київ водоканалу» неодноразово зверталося до голови КМДА Олександра Попова та прокуратури м. Києва із проханням посприяти у вирішені проблем, пов’язаних із несанкціонованим розміщенням ринку плодово-овочевої продукції по вул. Електротехнічній. Після кожного подібного звернення на деякий час ситуація на під’їзді до Розрахункового департаменту Товариства покращувалась – проводились рейди ДАІ, торгівля тимчасово припинялась, а потім відновлювалась.

Фото: прес-служба ПАТ «АК «Київводоканал»