ЗМІ: У Києві виставили на продаж ТРЦ «Арена»

Причина продажу – занадто дороге утримання ТРЦ / Фото: akoval.com.ua

Найдорожчий київський ТРЦ «Арена» у Бессарабському кварталі розпродають по частинах.

За чверть будівлі з боку Червоноармійської просять $45 мільйонів, а за кілька поверхів, де зараз автосалони, меблеві магазини і дорогі ресторани – трохи більше $24 мільйонів, повідомляють «Вести».

Частина приміщень, за словами ріелторів, належить бізнесменові-забудовнику Вагіфу Алієву.

Продавати знамениту «Арену» почали не так давно. Ріелтори численних компаній по здачі в оренду елітних площ підтвердили факт продажу приміщень торгівельного центру.

За словами фахівця консалтингової компанії ED Group Євгена, в «Арені» продаються три блоки загальною площею 900 кв. м на першому поверсі по $20 тис. за квадратний метр. Там знаходяться два автосалони і меблевий магазин, але їх, у разі необхідності, можна об'єднати. Трохи дешевше, по $8 тис. за квадратний метр, пропонують 800 кв. м на другому поверсі. Там зараз знаходяться два ресторани.

В Інтернеті також опубліковано оголошення про продаж 223 квадратних метрів в «Арені»: «На другому поверсі з окремим входом, можна під офіс, галерею, представництво. Тут діючий нічний клуб, два зали, один танцпол, два бари», – описують переваги об'єкта.

Ріелтори стверджують, що Вагіф Алієв продає мало не всю свою частину в ТРЦ «Арена», і ціну називають в $45 млн. Щоправда, отримати коментар бізнесмена Алієва журналістам не вдалося. За даними видання, він володіє розважальної частиною «Арени» – Arena Entertainment, а також ТЦ «Мандарин Плаза» на Бессарабській площі, бізнес-центром «Парус» і «Сенатор». Раніше власником приміщень в «Арені» називали Віталія Кличка, проте він заявляв, що давно до цього ТРЦ не має ніякого відношення.

Виставити «Арену» на продаж власники вирішили через дороге утримання. «Сюди не наймеш дешеву охорону, не зробиш дешевий ремонт, доводиться витрачатися на кондиціонування, відеоспостереження, електроенергію. Хоча оренда тут одна з найвищих ($40 за кв. м), щоб окупити витрати, інвестору потрібно 15 років. Та й орендарі не потягнуть таку плату. У «Арені» залишаться ті, хто хоче мати представництва в комплексі, який став брендом Києва», – розповів аналітик MPP Consalting Павло Мельник.