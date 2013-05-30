Талановиті київські школярі отримають пільгові путівки

Переможці Всеукраїнської та Міжнародної олімпіад отримають путівки за 10% вартості

Талановиті та обдаровані київські діти відпочинуть влітку за рахунок бюджету. Про це повідомив журналістам голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов.

«Вже не перший рік у рамках реалізації соціальних ініціатив президента ми практикуємо надання пільгових путівок талановитим і обдарованим дітям. Наприклад, батьки дітей, які перемогли у районних олімпіадах, оплачують тільки третину вартості путівки – все інше бере на себе місто. Переможці міської олімпіади отримають путівки за 20% вартості. А дітям, які перемогли на Всеукраїнській або Міжнародній олімпіадах, ми оплачуємо 90% вартості путівки», – розповів Олександр Попов.

Керівник міста зазначив, що столична влада приділяє особливу увагу турботі про обдарованих дітей. «Сьогодні – це наша гордість. Завтра – це інтелектуальна і наукова еліта нашого міста, нашої країни. Ми зобов'язані оточити дітей увагою і турботою», – сказав Олександр Попов.

Нагадаємо, що, згідно з планами, столична влада в літній період нинішнього року оздоровить понад сто п'ятдесят тисяч київських дітей. Зокрема, місто організовує шкільні оздоровчі табори, відправить дітей до таборів та санаторіїв, в тому числі і київських комунальних підприємств, розташованих по всій країні, на берегах Чорного та Азовського морів, в Карпатах.