У столичній багатоповерхівці дотла згоріла квартира (відео)

Пожежники встигли врятувати дитину / Фото: Youtube

О 8:54 до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу у Деснянському районі по вул. Жукова, 20.

Як повідомляє прес-служба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Києві, зайнялося у квартирі 4-го поверху дев’ятиповерхівки.

Рятувальники, які швидко прибули на місце пожежі, встигли врятувати дитину 2002 року народження. Вона дістала незначні опіки спини та стегон й доправлена до опікового відділення місцевої лікарні.

Досі 4 відділення рятувальників працюють на місці пожежі, проте вже відомо, що квартира вигоріла повністю.

Попередньою причиною пожежі називають коротке замкнення проводки або необережне поводження з вогнем самої дитини.

Головне управління Держслужби України з надзвичайних ситуацій у м. Києві просить громадян навчати своїх дітей елементарним правилам пожежної безпеки у побуті, безпечному користуванню сірниками чи запальничкою, газовими та електроприладами. При можливості не слід лишати дітей без нагляду.

Відео: Youtube