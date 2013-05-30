У Києві затримано за хабар держвиконавця
Сума хабара становить 2 тис. грн
Чиновниця вимагала хабара за прискорення виконавчих дій / Фото: zp.comments.ua
Працівниками прокуратури Оболонського району Києва спільно з СБУ під час одержання хабара затримано співробітника одного з районних відділів Державної виконавчої служби.
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Оболонського району міста Києва, грошові кошти у розмірі 2 тис. грн держвиконавець вимагала від підприємця за прискорення виконавчих дій по стягненню на його користь 47 тис. грн з іншого громадянина.
Одразу після одержання хабара працівника Державної виконавчої служби було затримано.
Відомості про вчинення держслужбовцем кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України («Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою»).
Досудове розслідування у кримінальному провадженні доручено слідчому Оболонського райуправління міліції.
Процесуальне керівництво здійснюється прокуратурою Оболонського району Києва.