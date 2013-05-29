Італійці хочуть ще раз продати Києву каштани Бріотті

Італійці найближчим часом направлять свого представника до Києва / Фото : ua.golos.ua

Італійська фірма Vivai Sandro Bruschi розглядає варіант заміни 200 каштанів на Хрещатику, які зацвіли білими квітками, на каштани м'ясочервоні "Бріоті" після вивчення ситуації, що склалася в Києві.

Про це говориться в офіційному листі керівництва розсадника, що був вручений представнику товариства “Професійний садівник” - переможцю тендера із заміни зелених насаджень на столичному Хрещатику.

Так, італійська сторона у своєму листі пише, що щодо ситуації, яка склалася в Києві, хочемо повідомити, що вона “ вкрай неоднозначна і нам потрібен деякий час, щоб розібратися у всіх етапах проведення робіт”.

“Ми серйозно зацікавлені у вирішенні цієї ситуації, цінуючи вашу репутацію, репутацію нашої компанії, приймаючи до уваги громадську думку, ми розглядаємо варіант заміни рослин в кількості 200 штук від початку осені 2013 року і закінчуючи весною 2014 року зі значною знижкою”, - зазначається у відповіді італійців.

Також керівництво розсадника висловлює жаль з приводу ситуації і зазначає, що вже найближчим часом направить свого представника до Києва.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 28 травня, директор товариства “Професійний садівник” Петро Кравець, виступаючи на засіданні постійної комісії Київради з питань екологічної політики, заявив, що їх компанія не знімає з себе відповідальності за ситуацію з каштанами на Хрещатику і чекає пояснень від італійського розсадника, звідки привезли до Києва дерева.

“На сьогодні я можу всіх запевнити і представити документи, що були закуплені каштани “Бріоті”. Усі відповідні документи, які отримані від постачальника - Vivai Sandro Briscni, відповідні сертифікати є, і ми їх представили у Шевченківський зеленбуд на всю партію каштанів, яка була поставлена”, - сказав Кравець.

За його словами, товариство придбало в італійському розсаднику 200 дерев вартістю 4900 грн за один каштан.

Представник “Професійного садівника” повідомив, що на початку травня, коли почали цвісти каштани на Хрещатику не червоними, а білими квітками, товариство направило запит в Італію щодо цієї обставини, але досі відповіді не отримало. Після того, як були проведені експертизи вченими та зроблені відповідні висновки про сорти каштанів на Хрещатику, в Італію виїхав представник “Професійного садівника”.

“Сьогодні у мого представника була зустріч із власником розсадника, він вручив усі офіційні документи. Обіцяють до вечора дати відповідь”, - зазначив Кравець.

Він поінформував, що це один із трьох найбільших в Італії постачальників посадкового матеріалу, який займає площу 260 га.

За його словами, ще 115 дерев для висадки на Хрещатику були закуплені спонсорами у цьому ж розсаднику в Італії. Зараз спонсори спільно з товариством з’ясовують ситуацію.

Довідка УНІАН. Минулого року влада Києва прийняла рішення про оновлення зеленого насадження на головній вулиці столиці. Був проведений тендер, переможець якого закупив за бюджетні кошти 200 каштанів, які мали бути, згідно з умовами договору, сорту “Бріоті”. Ще 115 саджанців цього ж сорту виявила бажання передати столиці компанія UDP як спонсор.

Заступник генерального директора компанії UDP Роман Романюк повідомив, що одне дерево коштувало компанії разом із доставкою близько 6 тис. грн. Таким чином, загалом на дерева було витрачено близько 690 тис. грн.

Однак у травні екологи заявили, що на Хрещатику замість заявлених каштанів Бріотті висадили звичайні кінські каштани білого кольору.

21 травня радник голови КМДА Олександр Мазурчак повідомив, що відповідно до результатів експертизи науково-дослідної лабораторії Ботанічного саду імені академіка Олександра Фоміна, із 289 висаджених каштанів лише 2 виявились сорту “Бріотті”.

Прокуратура Києва встановила факти розтрати та привласнення бюджетних коштів на суму майже 1 млн грн.