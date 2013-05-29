Завтра КС оголосить рішення щодо виборів мера і міськради Києва

Рішення оголосять о 15 годині

Конституційний суд України ухвалив сьогодні рішення щодо дати виборів міського голови Києва і Київської міської ради. Як повідомили УНІАН в прес-службі КСУ, рішення буде оголошено 30 травня о 15 годині. Як відомо, 48 народних депутатів України звернулися до КСУ щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 136, частини третьої статті 141 Конституції України, абзацу першого частини другої статті 14 Закону України „Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів“.

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