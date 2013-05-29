На столичних Жулянах поміняють інженерні мережі та відремонтують дороги

Дренажну систему в мікрорайоні обіцяють удосконалити

В столичному мікрорайоні Жуляни планують вдосконалити дренажну систему та покращити водовідведення грунтових вод з метою не допустити виникнення провалів ґрунту та руйнування будинків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, такі доручення дав голова КМДА Олександр Попов відповідним службам під час виїзної наради щодо вирішення проблем Жулян.

Зазначається, що підтоплення низинних територій мікрорайону є одним з нагальних тут питань, яке потребує вирішення. Рівень ґрунтових вод настільки високий, що вода у підвалах будинків накопичується навіть влітку. Водночас, за висновками фахівців, пониження рівня води на території може спричинити провали ґрунту та руйнування будинків, відтак єдиний ефективний варіант вирішення проблеми – водовідведення.

Для цього в мікрорайоні планується вдосконалити дренажну систему. Зокрема, поновити роботу перепускної труби під проїжджою частиною Кільцевої дороги та перекласти інженерні мережі.

Разом з тим Попов дав доручення розчистити русло річки Нивка, яка, на думку мешканців, зможе забрати значну частину дощової та ґрунтової води, що нині затоплює садиби.

«Ми повинні здійснити низку заходів, аби уникнути підтоплень навесні. Що ж стосується розчищення русла річки Нивка, то сьогодні вже є проект, розроблений у минулі роки. Тому влітку, не чекаючи завершення бюрократичного процесу корегування документів, можемо виконати ці роботи, наприклад, за рахунок екологічного фонду. Мешканці Жулян пам’ятають, що коли русло було розчищене – підтоплень було набагато менше», – наголосив Попов.

За словами голови КМДА, в Жулянах накопичилося дуже багато локальних та системних проблем, вирішення яких профінансувати одразу місто не зможе, але поетапно все вирішуватиметься.

«Наприклад, 22 кілометри доріг – у жахливому стані. Ми найближчими днями розпочнемо ремонт центральних вулиць мікрорайону, передусім тих, де проходять маршрути громадського транспорту, але проблема значно масштабніша, тому ми розробимо комплексну програму і щороку поступово будемо її виконувати», – зазначив Попов.

Крім того, голова КМДА пообіцяв посприяти вирішенню проблем електропостачання місцевої амбулаторії загальної практики та дитячого садочку.