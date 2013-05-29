КМДА вирішує, за яким принципом пускати вантажівки в Київ

Рішення про заборону в'їзду вантажівок набуде чинності після опублікування / Фото: obozrevatel.com

Департамент транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації розробляє порядок в’їзду вантажних транспортних засобів на територію Києва відповідно до прийнятого рішення Київради щодо обмеження руху вантажівок у денний час.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, в профільному департаменті зазначають, що завдяки новим нормам вдасться розвантажити вулично-дорожню мережу міста, поліпшити ситуацію із заторами в Києві, а також зменшити руйнування асфальтного покриття.

Як повідомлялося, на попередній сесії, що відбулася 22 травня, депутати Київради ухвалили рішення щодо обмеження в’їзду вантажних автомобілів із дозволеною максимальною масою понад 4,5 тонни в столицю з 07.00 до 20.00. Крім того, було визначено й маршрути, якими дозволено курсувати, а саме: просп. Бажана, Південний мостовий перехід через Дніпро, Столичне шосе, вул. Академіка Заболотного, площа Одеська, Велика Кільцева дорога, просп. Палладіна, вул. Міська, Гостомельське шосе, Нова дорога, просп. Мінський, площа Шевченка, вул. Полярна, вул. Богатирська, площа Тульська, просп. Московський, Генерала Ватутіна, площа Керченська, вул. Братиславська, просп. Броварський.

Відповідне рішення вступить у силу одразу після опублікування рішення в муніципальній газеті «Хрещатик».