У київському метро обіцяють не закривати повністю пересадку між лініями

На пересадці між «Золотими воротами» і «Театральній» заплановано ремонт двох ескалаторів

В Київському метрополітені у період з 4 червня до 2 серпня 2013 року на пересадочному вузлі між станціями «Золоті ворота» та «Театральна» проводитиметься плановий капітальний ремонт ескалаторів.

Як повідомили УНІАН в прес-службі КП «Київський метрополітен», пересадочний вузол не буде закриватись повністю, оскільки запланований ремонт двох ескалаторів з чотирьох, що там встановлені – №№3 та 4. Роботи виконуватимуть почергово – спочатку ремонтуватимуть один ескалатор, а після завершення – розпочнуть ремонт іншого.

«В часи пік можливі труднощі, тому що вузол досить завантажений. Але буде працювати. Один буде закритий, три працюють», – зазначив співрозмовник агентства.

Метрополітен пропонує для уникнення незручностей при пересадці з лінії на лінію користуватися іншими пересадочними вузлами.

«В час пік регулювання пасажиропотоком на пересадці буде здійснюватися в ручному режимі, тобто буде спостерігатися: в якому напрямку більший пасажиропотік, в ту сторону буде пускатися два ескалатори, а один в зворотному напрямку працюватиме», – зазначив працівник прес-служби.