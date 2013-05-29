МОЗ виправдав клініку, яка відмовилася допомогти пораненому киянину

Чоловіка вдарили ножем на вулиці Саксаганського 23 квітня

МОЗ не знайшов провини в діях столичної клініки Healthy&Happy, яку звинувачували в ненаданні допомоги 34-річному Анатолію Парфенюку.

23 квітня невідомий ударив його ножем на вулиці Саксаганського, 32. Через дорогу від місця трагедії знаходиться клініка, куди звернулися за допомогою перехожі, повідомляють «Вести».

За словами свідка подій Лізи Татарінової, бігали до лікарів тричі, але дівчина в приймальні відповіла, що приймають вони тільки «за попереднім записом». Вмовили надати допомогу ще живому Анатолію тільки після погроз викликати журналістів з камерами. Через деякий час лікар прийшов, але Парфенюк вже помер.

На наступний день в МОЗ заявили, що створили спеціальну комісію і проведуть позапланову перевірку установи.

«Ортопед-травматолог надавав допомогу згідно стандартам медичної допомоги, які затверджені Міністерством. А оцінку його діям мають дати правоохоронні органи. Комісія виявила порушення у господарській діяльності, наказали клініці усунути їх протягом трьох місяців», – відповіли виданню у МОЗ.

У міліції зараз справу про вбивство розслідують, але говорити про це відмовляються, посилаючись на таємницю слідства. Батько Анатолія Валентин розповів, що був у слідчих тільки один раз, його викликали для дачі свідчень. Але що дізналися нового, слідчі йому не сказали.

«По клініці зараз йде розслідування і закінчиться воно звільненням двох дівчаток з приймальні. Адже всім відомо, що належить цей заклад дружині Тігіпко. За результатами експертизи при наданні своєчасної допомоги шанс вижити у Толіка був, хоч і маленький. А справу про вбивство ведуть 20 слідчих, вона знаходиться на контролі особисто у Міністра внутрішніх справ. Власників синього «Лексуса», на якому зникли злочинці, не знайшли. Дружину Анатолія ми бачили в четвер на з'їзді учасників «Хонда-форуму», який проходив на Подолі», – розповів друг Анатолія Юрій.

За інформацією джерел видання в правоохоронних органах, вбивство сталося через бізнес-інтереси Парфенюка. Крім офіційної роботи на фірмі «Термобуд Україна», він займався цінними паперами.

Тим часом друзі Анатолія зібрали 100 тисяч гривень. Готові виплатити їх за інформацію про злочинців. Але за вказаними номерами телефону їм так ніхто і не подзвонив.